再約談林姿妙 檢廉查金流3大疑點

檢廉偵辦宜蘭縣政府官員疑涉圖利等弊案，昨鎖定宜蘭縣長林姿妙等縣府一級主管發動第二波搜索，縣府秘書長林茂盛約談後請回，交通處長黃志良、財政稅務局長盧天龍、農業處長康立和等人昨天深夜移送宜蘭地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

2022/02/23 05:30

大羅東治水防災區段徵收等弊案 持續清查

〔記者錢利忠、林敬倫／綜合報導〕檢廉偵辦宜蘭縣政府官員疑涉圖利等弊案，昨鎖定宜蘭縣長林姿妙等縣府一級主管發動第二波搜索，持續清查大羅東地區治水防災區段徵收案、徵收案中的「單元五」周邊土地，疑似牽扯林姿妙堂姊家的「親友關係」交易，以及林姿妙自擔任宜蘭羅東鎮長迄今的往來金流與借貸等三大可疑方向，訊後不排除強制處分。

單元五周邊土地交易 疑似牽扯「親友關係」

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檢廉初次搜索時，主要調查大羅東治水區段徵收案，當時林姿妙複訊後獲請回；昨再次搜索約談，幕後原因直指徵收案中的「單元五」周邊土地，其中疑似牽扯林姿妙堂姊家的「親友關係」交易。

檢廉掌握，有「機六用地」之稱的「單元五」土地周邊，位於羅東公正段一五五八、一五四六地號，分別於二○一五年十月、二○一八年六月間，出現三筆疑似林姿妙堂姊家的親友間交易紀錄。由於相關爭議土地是否須課徵土地增值稅，宜縣府財稅局曾舉棋不定，而該筆親友間交易，背後目的疑似想藉由買賣程序來拉抬地價。

該筆親友間土地交易期間，宜縣府財稅局曾認定須繳近百萬元的土地增值稅，但後來又改變課稅態度，最終依循羅東鎮公所最初的認定，以該地有種植芭樂等水果、符合農地農用等條件為由，免徵土地增值稅，縣府疑涉圖利林姿妙堂姊親友。

帳戶多筆大額資金提存 要求解釋金流往來

由於林姿妙的羅東鎮農會民權分部帳戶，在她擔任羅東鎮長至宜蘭縣長期間，曾出現多筆大額資金提存紀錄，累計金額恐逾數千萬元，檢廉也一併要求林姿妙解釋往來金流的來源。

昨天的搜索行動由宜蘭地檢署主導，指揮廉政署辦理，宜蘭調查站也有協辦。不過，相關單位對偵辦動作與案情都三緘其口，檢方為避免受外力干擾，偵查行動保密到家，事先向調查局宜蘭縣調查站借用場地偵訊，廉政署負責執行搜索，偵訊被告的任務由宜檢辦案團隊負責。

上次一月十三日的搜索行動，地檢署發佈新聞稿，指偵辦宜蘭縣政府一○八年某羅東土地免徵增值稅案、一○九年羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所一○八年晚會辦桌布置標案，以及若干疑似財產來源不明等數案進行查證，釐清相關人等是否涉有違反貪污治罪條例、洗錢防制法等罪嫌。

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