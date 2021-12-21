藍綠看2022 公投結果≠縣市長選舉

多位有意參選明年縣市長的民進黨及國民黨立委認為，公投是對事、公職選舉是對人，公投結果不見得和縣市長選舉劃上等號。（資料照）

2021/12/21 05:30

〔記者簡惠茹、陳昀／台北報導〕四大公投案演變成藍綠對決，最終皆未達門檻，且不同意票均多於同意票。多位有意參選明年縣市長的民進黨及國民黨立委認為，公投是對事、公職選舉是對人，公投結果不見得和縣市長選舉劃上等號；但國民黨立委坦言，未來大環境對黨籍候選人會有比較大的壓力。

藍委坦言 大環境對國民黨壓力大

此次四大公投凸顯出藍綠基本盤對決，雖然四案不同意票都多於同意票，但是桃園市、新竹市和基隆市的不同意票皆沒有超過同意票，為民進黨延續地方執政權敲起警鐘。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委蔡適應出馬角逐下屆基隆市長的呼聲極高。他認為，每個選區特性不同，公投結果和縣市長選舉關聯性不見得可以直接畫上等號。例如台中四案中有三案都是不同意票多於同意票，公投結果還是和中央政策比較有直接關聯。

被外界認為很有機會角逐桃園市長的民進黨立委鄭運鵬表示，不需要認為公投後民進黨在地方選舉就會大贏，還是要給中央黨部最大的空間分析，再看未來如何規劃，包含提名時間，以及要組一個什麼樣的新的陣容。

至於國民黨方面，即將參選南投縣長的國民黨立委許淑華受訪表示，地方選舉主要牽涉候選人的條件、地方經營和選區結構等因素，且距離選舉還有一年，公投的影響不大。但她也直言，國民黨要認知到自己的基本盤正在萎縮，民進黨持續透過公投、補選等各種方式累積能量，使用廣大行政、媒體資源處於不敗之地，只要被導向藍綠對決，對國民黨候選人會有比較大的壓力。

被地方勸進挑戰金門縣長的立委陳玉珍受訪表示，民眾對全國性議題的公投相對冷漠，地方基層選舉關乎民代與選民之間的關係，因此公投的影響應該不大，但不可諱言，這次對國民黨確實是個挫敗，要趕快調整好腳步，相信二○二二還是大有可為。

可能角逐台北市長的立委蔣萬安表示，公投與選舉不同，公投就是「對事」的投票，就事論事，接下來國民黨也會扮演好在野黨角色，持續強力監督、捍衛民主與大眾的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法