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    南韓「考量兩岸」取消唐鳳演講 我批失禮

    政委唐鳳遭韓方臨時取消演講。（資料照）

    政委唐鳳遭韓方臨時取消演講。（資料照）

    2021/12/21 05:30

    演講當日清晨才臨時喊卡

    〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國政府原邀請行政院政委唐鳳上週在具官方色彩的「第四次工業革命委員會」活動演講，但當日清晨臨時取消；韓方在通知取消的電郵中稱原因是「考量兩岸關係」。外交部昨批評韓方行為失禮，並召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌，表達強烈不滿、嚴正抗議。

    外交部召見南韓代表抗議

    韓國「第四次工業革命委員會」九月邀請唐鳳，在「二○二一第四次工業革命全球政策會議」十六日議程的「社會創新」場次，以「台灣的數位社會創新」（Taiwan’s Digital Social Innovation）為題發表線上演講。韓方在預發議程中並以「台灣數位部長」稱呼唐鳳，但又在十六日清晨臨時取消。

    外交部發言人歐江安昨說明，韓方於當天台灣時間上午七時五十分，以電郵通知唐鳳政委辦公室演講臨時取消，並稱原因是「考量兩岸關係各層面。」（Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration.）但我駐韓代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明取消的原因。

    外交部昨召見洪淳昌表達強烈不滿，我駐韓代表唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。外交部昨並發表新聞稿，批評韓方的失禮行為。據了解，洪淳昌在召見中表示，根據他的初步瞭解，委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變，他會向韓國外交部如實轉達我方立場。

    「第四次工業革命委員會」是韓國總統文在寅於二○一七年頒布命令成立，設有兩名委員長，其中一名為國務總理，十二名委員由部會首長擔任。

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