公投結果 台南將軍、麻豆蟬聯全國「最綠」選區

公投投票前民進黨在台南舉辦大型宣講活動，人數創公投宣講會新高，也催出綠營的基本盤。 （記者蔡文居攝）

2021/12/20 05:30

多區不同意得票率逾7成 繼2020總統大選後 綠營再奪最高得票率

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市四項公投「不同意」得票率平均約六十三％，高居全國第一。在台南卅七個行政區中，不同意票的得票率有好幾區超過七成，其中，將軍區和麻豆區繼二○二○年總統大選後，再度蟬聯全國「最綠」的選區。

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反萊豬 6區不同意得票率逾7成

根據民進黨台南市黨部的數據顯示，以「反萊豬」為例，台南有六個行政區不同意的得票率逾七成，包括將軍、麻豆、七股、西港、官田和學甲。其中，將軍七十四．四九％、麻豆七十三．二五％、七股七十二．七八％，分居前三名。

而二○二○年總統大選蔡賴配的得票率，將軍、麻豆及西港區分居第一、二、三名。二○一六總統大選英仁配得票率的前三名則分別為麻豆、西港、七股區。

民進黨南市黨部主委潘新傳說，將軍、麻豆、七股、西港、官田和學甲等區向來是民進黨在台南最綠的選區，一般台南前三名的得票率，也都高居全國前三名。這是民進黨歷任縣市長努力經營地方的成果，而麻豆和官田則有一部分與阿扁的故鄉有關，以阿扁老家東西庄為例，不同意的得票率更高達八成五，一向也是全國第一。

安南區不同意得票率 原市區最高

而在原台南市六區中，「反萊豬」公投，安南區不同意的得票率為六十六．八九％，居六區之冠，不同意的得票數為四萬二五三二票，同意票二萬一○五七票，大贏二萬多票。

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