《四公投案》雲林不同意票全勝 張麗善：不符期待但尊重結果

雲林縣長張麗善（後）完成公投投票，呼籲民眾踴躍出門投票。（記者林國賢攝）

2021/12/19 05:30

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕四項公投案昨天投票，雲林縣投票秩序良好，投票率約三成五，開票結果四案「不同意」完勝「同意」，二十鄉鎮市僅台西四案同意票多於不同意票，另斗六市除重啟核四不同意多於同意，其他三案同意多於不同意票。

雲林縣公投投票人數有五十七萬七千五百六十四人，設有六百一十一個投開票所，因冷氣團來襲，昨天上午氣溫驟降，各投票所冷清，中午前投票率僅十八％，過中午後部分投票所才出現投票人潮。

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僅台西鄉4案全部同意較多

今年五月剛滿十八歲的許姓大學生特別回雲林投票。他說，這是第一次行使公民權利，回到家還特別把公投公報仔細看了一遍，實踐自己的民主權利。

開票結果第十七案同意票八萬三千六百廿六、不同意票十一萬七千四百九十八；第十八案同意票八萬七千五百卅五、不同意票十一萬三千四百卅；第十九案，同意票八萬六千五百卅九、不同意票十一萬四千五百六十四；第二十案，同意票八萬五千五百一十八、不同意票十一萬五千五百一十七。

雲林縣長張麗善對開票結果回應指雖然不符期待，但這就是民主，我們都要予以尊重，公投結果已定，讓我們保持理性，重新調整腳步，台灣還有許多重要的難題，需要我們積極面對，尋覓解決之道。

民進黨黨部主委：不會自滿

民進黨雲林縣黨部主委江宗保感謝縣民用選票提供政府政策方向，雲林公投案不同意票全面大勝，並不會以此自滿，黨部會持續反映地方心聲到中央，與中央一起持續堅持對台灣最好的道路。

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