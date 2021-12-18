產業界：萊豬議題牽涉貿易公平互惠 「別讓美麗寶島 變失落孤島」

工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，萊豬要不要開放進口留給大家自由選擇，但不要忽略美方最在意貿易公平、互惠等原則。（資料照）

2021/12/18 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕公投今登場，工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，台灣企業以出口為導向，需要互惠的國際貿易協定，台灣已爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、洽簽雙邊貿易協定（BTA），萊豬要不要開放進口留給大家自由選擇，但不要忽略美方最在意貿易公平、互惠等原則。

許文憲說，台灣是夾縫中求生存，不要讓美麗寶島變成失落孤島，政府和產業要相挺。他提到，萊豬支持與否交給大家自由選擇，但萊豬若要進入台灣市場就要有安全規則，政府有義務追蹤。

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他特別提醒，萊豬議題牽涉到貿易公平互惠原則，這是美國最在意的關鍵，台灣不能忽略；尤其是產業相當期盼能加入CPTPP、洽簽BTA，希望降低關稅障礙。

鋼鐵公會理事長翁朝棟也表示，台灣今年經濟成長率達六％，明年也上看四％，景氣與經濟發展前景佳，而產業想要發展與進步，更需要長期穩定的電力供應，特別是疫情之後更要持續拚經濟。

翁朝棟說，天然氣第三接收站已提外推規劃，能減少對環境傷害，「在追求經濟發展與環境之間要平衡兼顧，不能偏廢」；籲外界理性思考，未來台灣還要面臨競爭對手加入CPTPP等區域協定，鋼鐵業就會有關稅挑戰，對出口將是一大壓力。他指出，在喊理念的同時，也要考慮產業發展，若供電不穩定，產業難以持續進步。

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