反萊豬公投 蔡提5大不同意理由

針對公投，總統蔡英文表示，台灣沒有時間再走回頭路，請大家做出正確選擇，支持政府立場。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/17 05:30

〔記者蘇永耀、蔡淑媛／綜合報導〕四項公投將在明日投票，蔡英文總統昨天從總體經濟角度，提出避免鎖回中國單一市場等五點理由，希望讓民眾知道，為什麼「不同意」反對美豬進口。

蔡英文首先說，這是為了避免衝擊台灣經濟。她提及這幾天財經界及產業界專業人士紛紛站出來，警示反美豬進口若通過，不只影響台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），更將衝擊國內經濟及股市面。這證明了美豬進口不是食安問題，而是貿易問題和經濟問題，應從這個角度來思考如何投票。

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第二點，蔡英文認為，是讓台灣產業更有競爭力。她指台灣有許多以出口為導向的傳統產業，至今仍然受到關稅及非關稅障礙的阻礙。若台灣成功加入CPTPP，勢必為台灣產業取得關稅及投資優勢，也更有競爭力。可以讓台灣產業有更好的籌碼跟世界各國做生意，這是關鍵的時刻。

總統提到第三點說，這是為了拓展國際經貿布局。她說，台美自由貿易協定與CPTPP，是讓台灣脫離國際經貿被孤立最重要的兩件事。進一步開放美豬，更是關鍵中的關鍵。因此，若公投後，改變了美豬進口政策，會讓其他國家解讀為台灣對外貿易政策的不穩定性，甚至也不利台灣產業對外布局。

食安是科學問題 政府會做好把關

蔡英文也在第四點做出承諾說，政府做好食安把關。她表示，食安是科學問題，科學上，專家告訴我們只要符合CODEX（國際食品法典委員會）國際標準，就不會威脅到健康。也 「沒有人會一天吃六碗豬肝湯」。

她並說，馬政府開放美牛九年來，已經證明符合標準、經過政府把關的美牛，不會造成食安的問題。符合標準的美牛可以吃，美豬也可以吃。

最後，總統強調，避免鎖回中國單一市場。她指出，比起其他國家，台灣拓展國際空間的道路更坎坷，因為我們有一個鄰居，全力阻擋我們走向世界、限制台灣的生存。因此，台灣更需要走出國際，在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。我們不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國。

公投非政治攻防 台灣沒時間走回頭路

蔡總統昨出席台灣工具機暨零組件公會會員大會時也致辭表示，公投不是選人、不是選黨，也不是政治攻防，台灣沒有時間再走回頭路，請大家支持政府立場，讓台灣成功的故事繼續走下去，讓台灣產品賣得更多、更好！

蔡英文強調，台灣一定要讓世界了解台灣是貿易談判信用國家、遵守國際標準的國家，如果公投禁止美豬開放將走回頭路，會讓國際社會認為台灣沒有信用、台灣不願遵守國際標準。

蔡英文不同意反萊豬公投的五點經濟理由

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