國台辦要中國網友「反台獨、不反台灣」 學者：中共怕將台灣推向獨立

中國國台辦發言人馬曉光昨天公開呼籲，中國網友應「反台獨不反台灣」。（（翻攝自直播）

2021/12/16 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共舉辦的海峽論壇今年新設「兩岸新媒體論壇」，中國國台辦發言人馬曉光昨天公開呼籲，中國網友應「反台獨不反台灣」，突破民進黨的屏障，不要讓台灣網路變成民進黨豢養的「一四五○」、「塔綠班」等魑魅魍魎橫行的修羅場。學者批評，中國反對台灣的自由、民主、人權、法治等核心價值，中共官方不講反台灣，其實是怕將台灣推向獨立。

馬曉光表示，新媒體有助於兩岸訊息傳播，大家深切感受到，民進黨當局這些年來，在島內無所不用其極加強對網絡和新媒體的控制，豢養各式各樣的網軍來攻擊、造謠、抹黑中國，破壞兩岸關係。

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馬曉光指示，希望中國網民能提高警惕，掌握政策尺度，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏。在堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立、鼓吹台獨的同時，更要注意團結爭取廣大台灣同胞，做到「反台獨不反台灣」。

對此，南台科大虛假訊息研究中心共同主持人羅承宗質疑，中共政府強力管制網路，指控台灣實在莫名其妙。他分析，「反台獨」講白是反民進黨及台灣本土勢力，「不反台灣」是因為台灣還有國民黨，不必連統派都一起打；而國民黨用來攻擊執政黨的「一四五○」、「塔綠班」用語，被國台辦拿去用，顯見藍營立場與中共更加一致。

成功大學政治系教授洪敬富表示，中共向來認為輿論可操弄和引導，希望小粉紅、愛國偏激份子不要過激，網路出征也不可踰越黨的指令，因為如果現在就反台灣，和平統一就失去正當性，反把台灣推向獨立，不能收到習近平統一台灣的目標。

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