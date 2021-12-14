鎖定青少年辦街舞賽 中共大打無煙硝統戰

成功大學政治系教授洪敬富示警，中共正利用青少年次文化進行「無煙硝」統戰，許多兩岸街舞大賽的主辦單位其實是共青團外圍組織。（資料照）

2021/12/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進兩岸青年融合發展，實現統一大業，中共統戰單位近年開始從兩岸青少年共同興趣切入，以霹靂舞、街舞大賽、培訓網紅直播主等方式，對台灣青年執行統戰。學者示警，中共正利用青少年次文化進行「無煙硝」統戰，許多兩岸街舞大賽的主辦單位其實是共青團外圍組織。

據了解，由「中華全國青年聯合會」指導，福建省青年聯合會、福建省政府平潭綜合實驗區管委會主辦的「二○二一海峽兩岸街舞大賽總決賽暨嵐潮海峽青年街舞大賽」、「兩岸青年電商台貨潮品樂購節」十二日於平潭登場，共吸引一百多名兩岸青年舞者參加。

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兩岸人士指出，福建官方為落實習近平指示以「通惠情」促進兩岸融合發展，引導該省各類青年社會組織與台灣青年社團進行霹靂舞、電競、文創等領域的交流，並共同舉辦賽事。

培訓網紅直播主 打造促融宣傳樣板

在浙江，霹靂舞成為明年杭州亞運的新增項目，市委統戰部近日以港澳台青年跳街舞宣傳亞運，共舞中國夢。今年以來，中共在「廈門兩岸青年直播電商就業創業基地」訓練青年網紅，提供直播電商培訓等，積極打造兩岸促融的宣傳樣板。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共近年加大力道統戰台灣年輕人，因為青年相較於父祖輩沒有大中國情懷，從街舞、網紅等全球青少年文化切入，剛好可用來「促融促統」。

洪敬富指出，「中華全國青年聯合會」是與共青團相關的外圍組織，主要鎖定國高中、大學、廿八歲以下青年，這些組織常幫中共舉辦統戰活動。

他強調，中共由官方出資源做創業基地或給廿萬元人民幣，在平潭等地培訓網紅直播主，培養對台統戰的青年樣板，舉辦街舞比賽等，其實就是「無煙硝」文化統戰，背後有其政治圖謀。

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