國防部報告︰中共犯台「由演轉戰」

我國主要精準彈藥

2021/12/13 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕根據國防部送至立法院的報告揭示，中共可能運用聯合軍事威懾、聯合火力打擊、聯合登陸作戰等手段，欲在外力介入前攻克台灣；但國軍將運用特別預算於二○二六年前採購軍備，執行「防空、反制、制空、制海」任務，重層攔截來犯之敵。

國防部日前送交一份「因應二○二五年中共全面犯台國軍強化戰力作法」報告給立法院，內容揭示當前敵情威脅與我國防衛作為。

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中共來犯三手段 阻外力援台

報告指出，中共犯台的手段可能包含「聯合軍事威懾、聯合火力打擊、聯合登陸作戰」等，於攻台初期藉由演習名義，實施三軍兵力集結、前進部署至中國東南沿海、配合傳媒渲染以「認知作戰」，先打擊台灣民心士氣。另外，解放軍海軍各艦隊將赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台形成戰略包圍，降低各國支援台灣意願。

報告揭示，中共在作戰初始期間採「由演轉戰」策略，將發射彈道飛彈、巡弋飛彈攻擊台灣各防空陣地、雷達站、指揮所；中共戰略支援部隊則對台實施電磁制壓，摧毀、癱瘓國軍主戰部隊及關鍵設施。若中共取得制海、制空權並癱瘓我部隊，將以兩棲登陸艦、運輸機及直升機運送，對台灣各海灘、軍事基地、關鍵要域，實施兩棲登陸、空降與機降作戰。

我軍海空反制 重層攔截克敵

不過，國軍評估，中共目前正規登陸輸具仍不足，且面對國軍固守港口、機場，共軍不易於短時間奪佔，登陸行動將面臨極高風險。另外國軍以海峽天塹優勢發揮聯合截擊作戰效益，將導致共軍補給中斷，嚴重減損其登陸部隊戰力與持續力。

立法院日前初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，若全案三讀通過，將授權國防部二千三百餘億元預算籌獲國造軍備。國防部表示，國軍無防衛空窗期，將於二○二六年前採購多項武器，搭配既有裝備執行防空、反制、制空、制海作戰任務。

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