G7外長會議 關切台海和平

七大工業國集團（G7）外長會議在英國利物浦登場，美國國務卿布林肯（左）和澳洲外交部長佩恩舉行場邊會談，兩人呼籲台海局勢應以和平方式解決。（路透）

2021/12/13 05:30

美澳雙邊會談 讚台灣對全球公衛貢獻大

〔編譯孫宇青／綜合報導〕七大工業國集團（G7）十一至十二日在英國利物浦舉行外交首長會議。繼六月間的領袖峰會首度強調台灣海峽和平與穩定重要性後，此次各國外長再次關切台海現況，美國國務卿布林肯和澳洲外交部長佩恩亦單獨舉行雙邊會談，呼籲台海局勢應以和平方式解決，更讚許台灣對全球公共衛生發展做出重大貢獻。

外長對中國議題 廣泛討論

G7外長會議會後發表的聯合聲明也再次提及台海情勢。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，G7外長廣泛討論中國議題和挑戰，例如香港、新疆、東海和南海情勢，以及台灣海峽和平與穩定的重要性等。

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美國國務院官員還透露，會中也談及如何支持因友好台灣而遭中國在外交、貿易層面報復的立陶宛。

與此同時，美國國務院發言人普萊斯十一日公布美澳外長的會談摘要，指布林肯和佩恩重申美澳兩國將持續深化同盟關係，促進印太和平與繁榮。兩人更表明，支持台海議題和平解決，不應訴諸威脅和脅迫，並讚揚台灣在全球公衛發展上做出重要貢獻。

在九月「美澳部長級諮商會議」上，兩國外長和防長也表達與台灣強化關係的意願，強調台灣應有意義地參與國際組織。

美聯手印太盟友 抗中挑戰

美、澳兩國近年關係突飛猛進，九月間聯手英國成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，將合力為澳洲建造核動力潛艦。此外，澳洲軍方十日也表明，準備停用歐洲的太攀蛇（Taipan）直升機，改為引進美國的黑鷹和海鷹直升機；十二日，美、澳及日本也宣布共同為太平洋三個島國建設海底電纜。分析認為，上述所有合作，均彰顯美國正聯手印太盟友，共同應對中國挑戰。

然而，這些舉動往往引發中國抗議，而早在武漢肺炎溯源問題上與中國撕破臉的澳洲，更屢屢成為中國攻訐對象。澳洲國防部長杜登十二日反擊中國「毫無理性」，強調AUKUS的宗旨是「希望看見印太地區的和平與穩定日益提升」，反觀中國當局持續「霸凌」挑戰中國的國家。

杜登直言，中國外長王毅指控澳洲打造八艘核潛艦，開啟區域軍備競賽，但中國海軍擴張速度遠比澳洲快，目前已有三五五艘船艦，九年內更將達到四百艘。此外，杜登也砲轟中國在貿易上「威脅」與台灣友好的立陶宛，「我們愈來愈常看到（這類事件），這很令人不安。」他呼籲各界，必須正視中國在國家主席習近平主政下，其國家形象已「劇烈改變」的事實。

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