今年度國營事業預算 拖到年底終於三讀

（資料照）

2021/12/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國營事業預算案審議連年延宕現象多年來備受批評，今年仍沒趕在規定時間內完成審議，立法院院會昨終於三讀通過今年度「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，時力、民眾黨立委大嘆無奈，並批立法院自廢武功。

依「預算法」規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立院議決，但今年度國營事業預算卻拖到年底才完成審議。國民黨團三月主張限制公股企業董總年齡被民進黨團反對，朝野協商觸礁，中間碰上疫情停擺，近日國民黨團又因不滿「海空戰力提升計畫特別條例」將對美軍購列為特別預算，宣布關閉協商大門，直到本週才重返預算協商。

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時代力量立委陳椒華三讀前發言表示，對於預算花完才完成預算審查很無奈。民眾黨立委蔡壁如也批評，許多提案已失去時效，這是立委自廢武功。

民進黨立委劉世芳指出，民進黨團三月就邀請在野黨團協商，被用盡理由逃避。國民黨立委曾銘宗強調，國營事業董總老化嚴重，國民黨提案主張，明年起國營事業派任的董事長、總經理、執行長初任不得超過五十歲，最高不得超過七十歲。

在國營事業年度預算部分，原列營業總收入二兆六四七三．八億餘元、營業總支出二兆四四二一億餘元、稅後淨利二○五二億餘元。經立院審議，減列營業總收入四十一億五四八○萬九千元，減列營業總支出（不含所得稅費用）十八億八七五八萬八千元，減列稅前淨利二十二億六七二二萬一千元。

非營業部分，作業基金業務總支出部分減列十三億六七九一萬九千元，改列為一兆八七二三億四九八四萬元；債務基金減列五三八八萬六千元，改列為七四三五億八一七九萬六千元；特別收入基金來源用途減列二十億五四六九萬七千元，改列為二七二五億七九五二萬八千元；資本計畫基金用途減列四九○○萬元，改列為一三二億九一八三萬餘元。

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