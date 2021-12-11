尼加拉瓜二度與我斷交 與中復交

尼加拉瓜昨片面宣布與我斷交，我國外交部也立刻發出聲明表示遺憾，決定終止與尼國外交關係。外交部入口尼加拉瓜國旗隨即撤收，只剩下十四面邦交國的旗幟。（法新社）

2021/12/11 05:30

蔡：不會改變民主台灣走向世界

〔記者楊丞彧、吳書緯、羅綺／台北報導〕中美洲國家尼加拉瓜昨片面宣布與我國斷交，並旋即與中國恢復邦交；外交部立刻發出聲明表示痛心與遺憾，指為維護國家主權及尊嚴，決定終止與尼國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。外交部強調，面對中國的壓力，台灣人民不會屈服。

總統蔡英文昨也對與尼國斷交表示，台灣獲得的國際支持力越強，來自威權陣營的施壓就越大，但不會改變民主自由的台灣走向世界。

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兩次斷交相隔36年 總統都是奧蒂嘉

這是尼加拉瓜第二次與我國斷交，第一次斷交是在一九八五年，相隔卅六年，總統都是奧蒂嘉。尼加拉瓜也是蔡英文總統上任後，第八個與我斷交國家，邦交國數量減至十四國。

外交部指出，台灣長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國整體發展，成果有目共睹。奧蒂嘉政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

我譴責中國打壓台灣外交空間

外交部表示，中國政府再次迫使友邦與台灣斷交，打壓我國外交空間，我國政府表達強烈譴責。中國政府對外主張的「一中原則」與事實不符，也不被台灣人民接受。

蔡總統昨出席原民會活動致詞時則指出，「不論是外交施壓，或是文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、走向世界、參與國際民主社群的決心和努力」。

尼加拉瓜上月七日舉行總統大選，奧蒂嘉勝選連任。然而選舉過程中，奧蒂嘉政府持續逮捕反對派可能總統候選人等異議人士，被國際民主社會普遍譴責與制裁。

奧蒂嘉勝選連任 我國未公開祝賀

儘管尼國無預警與我斷交，但兩國斷交也早有跡象，一是在奧蒂嘉當選後，我國未公開祝賀；另一個近因則是，中美洲經濟整合銀行（CABEI）原要在尼國首都馬拿瓜設立新辦事處，被視為鞏固奧蒂嘉政權合法性的重要儀式，我國一改原先態度在近日會議中投下反對票。

至於未來是否會有斷交骨牌效應，前外交部長程建人受訪表示，奧蒂嘉與美國恩怨數十載，此次連任過程遭到美國強烈批評，與中國復交應不致產生骨牌效應。程說，現在的情況是，我國不用講，美國就會來幫助台灣穩住邦交國，連日、澳等國都加入幫忙，如宏都拉斯就因美國打消與中建交念頭，中國因此轉向拉尼加拉瓜。

淡江大學拉丁美洲研究所所長宮國威受訪也說，尼國斷交不會發生連鎖反應，巴拉圭、宏都拉斯缺乏武漢肺炎疫苗時，美國都介入幫忙，然而尼加拉瓜反美，美國也進行制裁，不可能又制裁又要求尼國與台灣維持邦交，「這是美國能力以外的國家，幫不上忙」。

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