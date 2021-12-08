王美花談加入CPTPP 反萊豬公投若過 台灣搬石頭砸自己腳

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，邀請經濟部長王美花上節目受訪。（民進黨提供）

2021/12/08 05:30

〔記者簡惠茹、陳鈺馥／台北報導〕下週六就是公投投票日，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，邀請經濟部長王美花上節目受訪。王表示，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），十一個會員國都開放萊豬進口，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

遵守國際貿易 誠信最重要

王美花在節目中談到，「台灣是外貿為導向」，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則，也因此台灣在參與國際貿易組織時，「大家的規定要一致性」。我國要加入CPTPP，不要搬石頭砸自己的腳。

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王美花並解釋，美牛已經進口九年都沒有問題，就破除了食安疑慮，美豬在台灣的市佔率只有一％多，「因為台灣人基本上就是吃台灣豬」，重點還是「誠信問題」。

「三接」解決北部電量需求

提到經濟成長，王美花認為，經濟發展與供電需求是正相關，台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多，北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。

王美花也提及，要將台積電留在台灣，甚至吸引其他跨國企業投資，穩定的電力以及綠能都是能否與國際接軌的重要條件，核四目前不存在「重啟」的條件，核四的不安全眾所皆知，「三接不能用核四來替代」。

針對藻礁保護方面，王美花說明，現在的外推方案，已經推到距離岸邊一．二公里，這也是環團給的意見，讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。

此外，蔡英文總統昨在總統府接見「國際青年商會中華民國總會第六十九屆重要幹部」，也關切四大公投案。她致詞呼籲，公投每一個議題都攸關台灣未來的發展，請大家一起支持政府的立場，讓台灣能夠更穩健地向前走。

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