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    中二選區補選》賴清德、鄭文燦站台 林靜儀喊這戰必須要贏

    民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀，昨天成立烏日後援會。（記者何宗翰攝）

    民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀，昨天成立烏日後援會。（記者何宗翰攝）

    2021/12/05 05:30

    〔記者何宗翰、張軒哲／台中報導〕民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀，昨天成立烏日後援會，同場也進行公投說明會，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦同台助選，林靜儀表示，「這戰不簡單，但必須要贏！」希望民眾支持「讓中二選區再新陳代謝一次！」

    賴清德說，林靜儀參選以來，他已經第四度到中二選區，因為大家都是醫療背景，知道她的專業、能力、理想性，值得信任、支持，也知道中二選區需要「正義」的人。 鄭文燦強調，林靜儀每年代表台灣參加聯合國婦女會議，是民進黨非常優秀的女性政治人才，「有她在選區為大家服務，過去常常上新聞的話題就不會出現了，讓中二選區有新的開始。」

    除賴清德、鄭文燦外，立院副院長蔡其昌、立委何欣純、林宜瑾、洪申翰、前立委陳柏惟等人都到場力挺，現場湧入超過一千六百人。

    「讓中二選區再新陳代謝一次！」林靜儀說，參選至今剛好一個月，很多人問她會不會怕，她說有前輩陳世凱、李天生議員，在中二選區一點都不怕，「這戰不簡單，但必須要贏！公投四個不同意，讓國民黨不敢再亂下去！」

    會後林靜儀、賴清德至沙鹿玉皇殿參拜，國民黨參選人顏寬恒也在兩人抵達前二十分鐘先入廟參拜。

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