軍方覓花東戰備道 相中台九線

公路總局表示新闢關山外環線寬度約30公尺，而國防部有意在此規劃花東戰備道。（擷取自台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫臺東段108/11）

2021/10/04 05:30

〔記者陳心瑜、涂鉅旻／台北報導〕台九線為花蓮至台東段花東縱谷主要交通要道，交通部公路總局正在進行改善、拓寬工程，國防部則為強化「戰力保存」能力，有意在台東關山一帶規劃「花東戰備道」，交通部長王國材證實國防部有表達東部需要戰備跑道需求，強調國防所需，交通部一定會支持。若定案，將是省道第二處戰備道。

關山外環線正進行改善作業 交部：支持國防

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軍方官員坦言，國軍確實有在花東地區興建戰備道的考量，藉此提升「戰力保存」能力，不過，由於戰備道興建涉及民眾權益，尚須落實地方溝通等工作，現階段還在評估、規劃當中。

我國現有四條國道戰備道，皆位於國道一號，分別為彰化戰備道、民雄戰備道、麻豆戰備道及仁德戰備道。另有一條位於省道台一線、上月中旬甫進行戰機起降演訓的佳冬戰備道。

外傳國防部有意將新闢的關山外環道路段，規劃作為「花東戰備道」，戰時供戰機起降。公路總局局長許鉦漳表示，「台九線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」進行中，辦理台九線拓寬改善作業，改善沿線交通安全，「關山外環線」是三處外環道之一。

許鉦漳說，關山外環線路寬約三十公尺，但戰備道所需路幅更寬，因原計畫可行性研究沒有戰備道相關計畫，加上範圍不同涉及用地徵收等，已請國防部循行政程序將戰備道計畫定案，由公路總局配合、合併辦理。

許鉦漳說，目前戰備跑道多位在高速公路，省道目前僅有一處屏東佳冬戰備道，若再增建「花東戰備道」，將會是省道第二處。

公路總局工務組長葉双福說，「台九線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」全長約四十五．八公里，其中一標已於今年三月開工，台東段目前進行綜合規劃、細部設計，計畫分十標辦理，全線預計二〇二七年完成改善。

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