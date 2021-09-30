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    僅限跨縣市 公投將可不在籍投票

    行政院將提出不在籍投票專法，已由政委羅秉成完成審查。圖為本報資料照。

    行政院將提出不在籍投票專法，已由政委羅秉成完成審查。圖為本報資料照。

    2021/09/30 05:30

    〔記者李欣芳、吳書緯／台北報導〕有關公民投票是否開放不在籍投票，行政院決定訂定專法，名稱為「全國性公民投票不在籍投票法草案」。政院考量民眾因工作或就學等因素，不便返鄉投票，將開放本國境內的移轉投票，但須事先提出申請；亦即現階段將先開放本國境內的異地跨縣市投票，並未規劃開放國外的不在籍投票。

    須事先提申請 海外未開放

    這項專法草案將提報今天行政院院會通過。對於人在國外的不在籍投票、網路與郵寄的通訊投票，因恐有舞弊、資安等風險，現階段都不開放。

    中選會去年即向行政院提報相關修法，不過，民進黨不少立委持保留態度，主要是對開放人在國外的不在籍投票，恐有舞弊、資安等風險。

    年底四案公投 恐來不及適用

    行政院經與民進黨團整合，現階段僅開放跨縣市的不在籍投票，且必須事先提出申請並經核准，這種境內的移轉投票有比較嚴謹的認定條件，又能兼顧例如警察、學生等投票權益。由於不在籍投票朝野爭論不少，今年底的反萊豬等四大公投案恐來不及適用。

    立法院內政、司法聯席會昨天也初審通過行政院提出的中選會委員提名名單，包含現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰及陳恩民四人續任，王韻茹及許雅芬為新任委員。

    民進黨立委張宏陸質詢時關切有無境外敵對勢力滲入今年的公投，李進勇表示，目前並未接獲相關情資或檢舉、也沒有具體事證，但權責範圍內若有相關情資會移送主管機關處理。

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