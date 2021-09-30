朱急上位 黨章晾一邊

國民黨主席交接爭議

2021/09/30 05:30

記者施曉光／特稿

江啟臣因為競選連任國民黨主席吞敗，開票當晚即宣布率一級黨務主管請辭，讓人想到二○一七年的洪秀柱，同樣也是連任失利，然後拍屁股走人；這次江啟臣隨了洪秀柱的任性，至於接手的朱立倫，則是少了當年繼任者吳敦義對於黨規體制的堅持與尊重，形同踐踏黨章尊嚴。

國民黨黨章第十七條明文規定，「新當選主席於全國代表大會召開之日就職」，歷任黨主席除經補選方式當選外，每一位新主席都一定是在換屆後第一次的全國代表大會召開日就任，國民黨早已公告第二十一屆第一次全國代表大會於十月三十日召開，朱立倫卻配合提早快一個月時間就任，成為黨史上頭一遭。

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原因就在江啟臣有如片刻難耐般的要急於出脫黨機器。但就在一個多月前，面對中常委沈智慧、黨主席候選人張亞中要求交出黨權，江啟臣還強調自己是依照過去慣例，堅持新舊主席交接要在十月三十日全代會，敗選後卻立刻變臉，宛若洪秀柱上身，一般推測就是要拋下黨工薪水與已經乾涸見底的財務問題，並切割緊接而來的罷免與公投案成敗責任。

洪秀柱在二○一七年五月競選連任失利後，不顧當年八月二十日才要召開第二十屆第一次全代會辦理黨主席交接，六月片面自行宣布辭職，多數一級黨務主管共同退出中央黨部，當時吳敦義就主張提前交接違反黨章規定，堅持在全代會上才就任，雖然中央黨部因此空窗了一個多月，但至少保住黨章的權威與尊嚴。

在二十五日開票當晚，江啟臣率一級主管總辭，堅持九月底要完成交接，最初朱立倫以一無所悉回應，還說應該「依照黨章規定辦理」，在全代會交接，但沒隔兩天，朱的態度丕變，並改口已經隨時準備好交接。

雖然提前上任不是朱立倫個人決定，而是被動接受中常會決議，但黨章解釋權在於全代會，即便目前處於閉會期間，依照黨章規定，解釋權也屬於中央委員會，中常會擅自決定黨主席提前上任，形同越權，更是對全代會及中央委員會議的輕蔑。

國民黨主席當選人朱立倫29日出席台北感恩茶會。（記者張嘉明攝）

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