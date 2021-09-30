中常會「催請」 朱立倫10/5提前上任

國民黨主席當選人朱立倫昨出席台北感恩茶會，與立委蔣萬安互動熱絡，誓言拿回台北市。（記者張嘉明攝）

2021/09/30 05:30

〔記者施曉光、蔡昀容／綜合報導〕國民黨昨日召開黨主席選後的第一次中常會，由於現任主席江啟臣已於二十五日開票當晚坦承敗選，並率領一級黨務主管請辭，因此沒有出席中常會，由中常委互推一人主持會議並決議通過在十月三十日召開第二十一屆第一次全國代表會之前，黨主席當選人朱立倫提前於十月五日就任。

考量籌募經費黨工薪資 以及推進罷免、公投案

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朱立倫昨受訪表示，他前天與江啟臣深談，雙方希望黨權交接圓滿，因此他尊重中常會決定何時辦理交接，而且會做到無縫接軌。

朱立倫昨到宜蘭縣議會進行感恩茶會時，除向宜蘭鄉親表達感謝，也表示經過這次選舉，國民黨會越來越團結強大，他將提早就任黨主席，對於立委陳柏惟刪Ｑ罷免案、公投、明年選舉，都會全力以赴。

交接後 隨即開中常會

國民黨中常委曾文培指出，新卸任主席交接儀式於十月五日上午舉行，當天江啟臣也會出席，中央黨部另邀請連戰、馬英九、吳伯雄、洪秀柱等歷任主席出席觀禮，同時每週三舉行的中常會也將提前一天在五日舉行，朱立倫當天接下黨主席後，將隨即主持召開中常會。

國民黨發布新聞稿指出，包括林金結等二十八位中常委於昨日中常會提案，考量無縫接軌黨務、籌募黨務經費發放黨工薪資，以及有效指揮罷免、公投案推進，建請中常會通過新當選主席提前就任案，本案獲得中常會無異議通過，並決定五日上午十點召開，除致送新任主席當選證書，並進行黨主席交接儀式。

除了江啟臣，包括秘書長李乾龍等其他黨務主管都已經打包離開中央黨部，但依程序仍需中常會通過備查江啟臣的請辭案，「江中央」才算正式卸任。

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