陸委會通過修法 關鍵技術人員赴中須審查許可

陸委會委員會議昨日討論通過兩岸人民關係條例第九條、第九十一條修正草案，明定受政府機關委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術的人員，赴中國須經審查許可，若未經許可擅自赴中，最重可處一千萬元罰鍰。（資料照）

2021/09/30 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國屢透過高薪挖角、竊密、強迫技術轉讓等手法，竊取台灣的核心關鍵技術。為保護國家核心關鍵技術不外流，陸委會委員會議昨日討論通過兩岸人民關係條例第九條、第九十一條修正草案，明定受政府機關委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術的人員，赴中國須經審查許可，若未經許可擅自赴中，最重可處一千萬元罰鍰。

擅自赴中可罰一千萬

陸委會指出，後續將循行政作業程序，報請行政院核轉立法院審議。

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陸委會說明，本次修法係針對「受政府機關（構）委託或補助達一定標準」，並從事涉及國家核心關鍵技術業務之個人或民間團體、法人、機構成員，進行赴中之管制。若未受政府機關（構）委託或補助，或受委託及補助未達一定標準的產業界人士，即不會受到赴中管制。

陸委會提及，國家核心關鍵技術及一定標準具體內容，涉及高度專業性，兩岸條例第九條修正草案授權科技部會商有關機關訂定，政府將以嚴謹的態度審慎評估，並進行妥適規範。

根據草案，違反赴中應經許可的特定人員，兩岸條例第九十一條明定，可處新台幣二百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。另外，若違反返台通報義務者，（原）服務機關、委託機關或補助機關得處二萬元以上、十萬元以下罰鍰。陸委會表示，主管機關於查處相關違法案件時，將秉持依法行政原則，以最謹慎的態度審慎處理。

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