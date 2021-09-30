蔡清祥：國安案件 研議交二審偵辦

法務部長蔡清祥表示，將研議把國安案件比照內亂外患罪，交由二審辦理。（記者塗建榮攝）

2021/09/30 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥昨表示，國安案件影響層面廣大，與一般刑案完全不同，已請司法官學院與高檢署分別強化職前與在職課程；部內亦將邀集學者專家討論，研議比照刑法的內亂外患罪，把國安案件層級拉升到二審，由較富經驗的檢察官發動偵查，保護人民安全。

高科技是台灣經濟命脈 應特別保護

法務部廿九日召開國安案件精進作為記者會。蔡清祥表示，國安案件與一般案件不同，影響國家安全甚鉅，偵辦上不能當成一般的洩密或竊盜案件。尤其高科技產業是台灣的經濟命脈，除把它當成營業秘密，牽涉到國家的核心關鍵技術時，更應該做出特別保護。

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他指出，已著手修法，把侵害攸關國安的營業秘密行為納入國安法規，法務部正研議拉抬國安案件層級，比照內亂外患罪，第一審設為高檢，由較具經驗的專責檢察官偵辦。

比照內亂外患罪 由專責檢察官偵辦

蔡清祥強調，修法之前，檢察機關會透過舉辦研討會的方式，把曾經辦過的國安案件拿出來檢視，看看有何疏漏或需要補強之處。

由於案件審級攸關程序法，司法院表示，應視國安案件的複雜程度與案件數等因子，考量有無動到刑事訴訟法這個大法的必要性。司法院強調，近十年與國安法有關的案件為七十九件，內亂外患罪有廿件，加總僅九十九件，若要為此修正刑訴法，其他的法律也要連動，工程浩大。

司法院認為，國安案件的爭議多在量刑，而非事實認定或法律適用，案質相對簡單，若要提升到二審，最快的方式應該是比照促轉條例，直接在國安法內明定第一審管轄為高檢，省去繁瑣的立法技術。

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