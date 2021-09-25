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    國安局退訓男PO文洩密 檢起訴求重刑

    台北地檢署昨依違反國家情報工作法將男子何牧珉起訴，考量他犯後態度不佳且耗費司法資源，建請法院從重量刑。 （記者錢利忠攝）

    台北地檢署昨依違反國家情報工作法將男子何牧珉起訴，考量他犯後態度不佳且耗費司法資源，建請法院從重量刑。 （記者錢利忠攝）

    2021/09/25 05:30

    犯後態度不佳 意圖耗費司法資源

    〔記者錢利忠／台北報導〕擁有台大文憑的男子何牧珉，三年前考進國家安全局，在受訓時表現欠佳而被退訓，他自認遭長官刁難，竟在網路PTT論壇網站揭露同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，導致情報人員面臨身分曝光的風險；台北地檢署認定他犯後態度不佳且意圖耗費司法資源，昨依違反國家情報工作法將他起訴，最輕刑度七年起跳，檢方並建請法院從重量刑。

    到案全程緘默 反制偵查

    今年八月，檢調拘提何男到案，他全程行使緘默權，檢方一度聲押，他則向法院聲請提審反制，試圖阻礙檢方的偵查程序，法院裁定八萬元交保。

    檢方調查，何男畢業於台大化工系，二○一八年考進國安局，受訓時因表現不及格，且動輒鑽體制漏洞，不到半年就被退訓。隔年十月九日、十月十二日，何男兩度在PTT貼文揭露同梯受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，將情報人員身分曝光。

    情報人員身分 故意揭露

    北檢認為何男明知應永久保密情報人員的身分，卻故意上網揭露，涉犯本刑七年以上的情工法重罪，考量他兩次貼文的犯意各別，建請法院分論併罰。

    與何男同梯的周姓女學員，也因遭退訓而在PTT揭露國安局官員個資，今年二月由士林地檢署起訴。

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