為台執言 馬紹爾籲聯合國終結「可恥沉默」

聯合國大會總辯論進入第二天，我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（右圖）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左圖）接連為台灣仗義執言。（路透）

2021/09/24 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕聯合國大會總辯論進入第二天，我國友邦瓜地馬拉與馬紹爾群島接連為台灣仗義執言。馬紹爾群島共和國總統柯布亞表示，聯合國不能無視台灣人民，「可恥的沉默必須終結」。

聯大發言 瓜地馬拉總統挺台

第七十六屆聯合國大會總辯論廿二日共三位友邦元首發言，依序為瓜地馬拉、馬紹爾群島、宏都拉斯。受到全球武漢肺炎疫情影響，柯布亞透過預錄影片發言，未赴紐約聯合國總部參加實體會議。

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柯布亞表示，武漢肺炎疫情全球大流行深具毀滅性，所有國家、利害關係者及人民集體行動因應，才能實現具有韌性的復甦。他敦促讓台灣的民主政府以平等、有尊嚴的方式參與聯合國體系，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及永續發展目標（SDGs）相關活動。

柯布亞強調，聯大第二七五八號決議十分清楚，沒有任何內容阻止這樣具包容性的做法；這份決議也十分清楚，沒有就台灣議題表態。聯合國作為一個以人為本的機構，不能忽視台灣人民，或繼續以國籍為由，拒讓台灣民眾參加在聯合國總部舉行的公開會議或導覽，「這種可恥的沉默必須終結」。

宏都拉斯連續六年 未提台灣

柯布亞也重申，馬紹爾群島非常榮幸加入先前聯合國大會與人權理事會的聯合聲明，嚴正關切中國新疆人權狀況及香港的自由惡化。

瓜地馬拉總統賈麥岱發言敦促聯合國改革，加強支持最有需要的人民，隨後表示「鑑於我們當前面臨的諸多挑戰，我也相信台灣可以提供經驗、能力和專業知識來加強多邊主義」。

宏都拉斯總統葉南德茲今年隻字未提台灣，宏都拉斯已經連續六年未在聯大總辯論聲援台灣，不過近年宏國都有致函聯合國秘書長古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系。

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