黨魁大戰》朱： 明年要選的 都怕張當選

國民黨主席候選人朱立倫（左）、張亞中（右）昨續隔空交火，朱點名張是「統派大師」，張則反批朱對他的論述完全是「斷章取義」。（記者劉信德）

2021/09/22 05:30

被扣紅統 張亞中反批朱「斷章取義」 願當面對話釋疑

〔記者林良昇、楊丞彧／台北報導〕國民黨主席選舉逐漸演變成「朱張對決」，隨著投票日逼近，火藥味也愈發濃烈。黨主席候選人朱立倫與張亞中昨天持續隔空交火，朱點名張是「統派大師」，國民黨明年要選舉的縣市長、議員們都害怕張當選主席，壓力非常大；張則反批，朱對他的論述完全是「斷章取義」。

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朱：張未任公職 隨便講爽度很高

國民黨主席選舉投票日只剩三天，朱立倫昨接受廣播節目專訪指出，一部分黨員恨鐵不成鋼，覺得國民黨前段時間沒作為，太軟了不夠強硬，所以當有人出來慷慨激昂，講得頭頭是道，就會獲得青睞；張亞中沒當過公職，「隨便怎麼講都可以」，實不實際或做不做得到是另一回事，但爽度會高。

朱還說，張亞中是長期主張統一的統派教授，甚至以前當面講說張是「統派大師」，張也很高興；張很多論點不是主流，現在張講要簽「和平備忘錄」，過去沒人聽內容是什麼，可能會認為很有道理，會覺得包含他在內幾位前主席搞幾十年，還在「九二共識、一中各表」原地打轉，張一下子就可以跳到兩岸和平，卻不知道張所提的內容「很恐怖」，大家不能接受。

朱直言，全台灣明年要選舉的國民黨縣市長、議員候選人都害怕張亞中當選主席，如果到時候出現「投給誰就是投給張亞中」的看板，對候選人的壓力會非常大。

對於近期舉辦的黨主席選舉分區政見會，朱立倫認為，張亞中帶一群激動的支持者在門口大喊大叫，甚至嗆罵，國民黨員看到會很害怕，會覺得「為什麼把自己同志當成敵人呢？」

對於連日來被朱立倫重砲猛打是「紅統」，張亞中昨接受廣播訪問時質疑朱，為何要對黨內同志做棄保、抹紅、抹黑，甚至說製造分裂？朱對他的論述完全是「斷章取義」，可以質疑但不能用這種很低下、糟糕的方式。

張亞中解釋，他的「一國兩制」是點出兩岸三民主義與馬列主義分治的現況，而以「台北中國」簽署和平協定是與「北京中國」對等交流，完全沒有矮化國格。

張也批評，朱立倫的兩岸論述「蒼白」；若朱願意，他願意讓電視台安排，與朱當面一對一對話釋疑。至於朱的攻擊是否造成黨內支持者撕裂？張則冷回「這個問題應該問朱」。

另外，近日傳出國民黨行管會主委邱大展因候選人張亞中的「三張本票」事件而請辭。國民黨秘書長李乾龍證實邱已遞辭呈，但未批准，並澄清邱想辭已經一年，與本票事件無關。

邱大展受訪說，他提辭呈與「三張本票」事件無關，雖在請假中仍持續關心黨務，堅守崗位。

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