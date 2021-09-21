會「亡黨」？張亞中自請選監會調查

國民黨主席候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中與朱立倫，昨赴桃園參加桃竹竹苗場政見說明會。（國民黨提供）

2021/09/21 05:30

國民黨明開會討論

〔記者林良昇、李容萍／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭進入白熱化，「亡黨感」被點燃，引發候選人張亞中不滿，張亞中昨向國民黨選監委員會自請調查，調查他的主張是否會造成黨內分裂、會「亡黨」。國民黨表示，選監會將提前於二十二日中午十二時召開會議討論。

國民黨主席選舉的「張亞中現象」遭點燃，引發各方警戒，候選人朱立倫屢批判張亞中的兩岸論述，張也質疑朱是「美國線民」，朱、張間砲火四射。

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張亞中昨在國民黨主席選舉候選人桃竹竹苗區的政見說明會上指出，很遺憾被黨內同志說是紅統、極端、會分裂國民黨，他已行文給國民黨選監委員會，自請調查他從參選到現在，所有的主張、行為有沒有「紅統」，製造黨內分裂，會不會「亡黨」？

張亞中提交黨中央的原文，明確指出是朱立倫指涉他為「紅統」、「亡黨」、「分裂」，所以他自請調查，希望選監會依據黨主席候選人競選公約及「端正選風實施要點」緊急處理，「若情節屬實，請撤銷本人參選資格」。

國民黨選監委員會曾以言論攻擊朱立倫為由，將張亞中送考紀會，釀軒然大波後才撤回，這次選監會要如何處理張亞中自請調查案，特別引發關注。

朱︰沒人會因言論主張影響參選資格

對此，朱立倫昨在政見說明會中表示，「沒有人會因為言論或主張，影響到參選資格」。朱也說，張亞中所提的一國兩制和平統一，他聽過多次，相關文章也讀過，但他認為台灣人民不會接受。

江籲選監會中立處理

國民黨主席、候選人江啟臣昨受訪表示，尊重張亞中的提案，呼籲選監委員會務必中立客觀處理，距離投票日已近，不要再無端牽扯到其他人。

另外，國民黨新竹縣立委林為洲在臉書公開表態支持朱立倫，並指「張亞中若當選國民黨主席，就好像台獨運動領袖辜寬敏當選民進黨主席」。對此，張亞中昨受訪強調，他的主張是解決兩岸敵對狀態、創造兩岸和平，這與辜的台獨主張引起兩岸對立完全不同，「這種比喻很不恰當」。

張亞中昨向國民黨選監委員會自請調查，調查他的主張是否會造成黨內分裂、會「亡黨」。（記者李容萍攝）

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