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    蔡：國際變化是機會 考驗台灣人韌性

    蔡英文總統與桃園市長鄭文燦、文化部長李永得共同出席史明文物館揭幕。（取自臉書）

    蔡英文總統與桃園市長鄭文燦、文化部長李永得共同出席史明文物館揭幕。（取自臉書）

    2021/09/21 05:30

    〔記者凌美雪、李容萍／綜合報導〕中國片面宣布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，蔡英文總統昨再度指責中國「不遵守國際貿易規範，片面地破壞雙方貿易的秩序」，最近這一、兩年國際局勢變化大，是台灣的機會，也是考驗執政團隊、台灣人的團結意識和台灣人韌性的時刻。

    再批中不遵守國際貿易規範

    蔡英文昨天出席「史明文物展」開幕時表示，中國無預警地暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，我們政府已經提出抗議，中國不遵守國際貿易規範，片面地破壞雙方貿易的秩序，她已經指示農委會要拿出對策保護農民的利益，就像歐吉桑（史明）用一生的時間來關心台灣的人民跟工人的處境。

    她也提及，最近這一、兩年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是在考驗執政團隊，以及台灣人團結意識和台灣人韌性的時刻。不過在昨天的國民黨主席選舉候選人分區政見說明會桃竹竹苗場，四名候選人卓伯源、張亞中、朱立倫、江啟臣不約而同將矛頭指向民進黨，並於說明會開始前同台手持蓮霧高喊力挺台灣水果。

    國民黨黨魁候選人 群轟民進黨

    卓伯源表示，中國政府不要中了民進黨以獨養貪的劇本圈套，片面禁止台灣農產出口，因為傷害的是台灣民眾及無辜農民。

    張亞中說，此事代表「蔡政府的行政能力實在不行」，政府沒有解決問題機制，蔡英文總統不接受九二共識，海基會與海協會因此沒有互動，所以發生問題時沒有能力處理。

    朱立倫說，台灣的水果沒問題，真正有問題的是兩岸關係，如果一直搞所謂的抗中、反中、保台，在這樣的氣氛下，兩岸農產品交易跟經貿關係都會走向不正常。

    江啟臣則說，相信台灣農產品在技術或科學上沒問題，若是政治問題就再次證明，民進黨的執政阻礙了農產品或貿易的進出口，國民黨應該回歸兩岸共識，讓人民過好生活。

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