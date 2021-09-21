全國十大傑出農民徐英忠：拓展蓮霧加工品 減少傷害

曾獲全國十大傑出農民、蓮霧競賽冠軍的農民徐英忠強調，多元拓展就能減少傷害。（圖：徐英忠提供）

2021/09/21 05:30

〔記者葉永騫、凌美雪、林欣漢／綜合報導〕中國無預警自昨起暫停台灣蓮霧進口，欲打擊我國農業。曾榮獲全國十大傑出農民、全國蓮霧競賽冠軍的屏東蓮霧農徐英忠表示，蓮霧能做醬菜、果醬、月餅、面膜等加工品，多元拓展就能減少傷害。

中國今年三月起暫停台灣鳳梨進口，昨天起更暫停台灣釋迦及蓮霧進口。曾榮獲二○一三年神農獎全國十大傑出農民、全國蓮霧競賽冠軍的老農民徐英忠說，蓮霧以往常因氣候影響受損，他花了很多時間研發各種加工用途，做過果醬、月餅、菜餚、果乾、醬菜、面膜、冰棒等。

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徐英忠指出，產品中的「蓮霧醬瓜」相當受歡迎，先把切片的蓮霧放入調製的醬料熬煮，等到醬料完全被蓮霧吸收，就可以裝罐冷凍保存，保留了蓮霧本身的清甜，嚼起來又有傳統醬瓜的爽脆，無論是煮湯、煎魚，或搭配各式料理，吃起來口感獨特。

另外，果醬也有不少人嘗試，各界的評價不錯；只有在果乾方面，因為價格高，成本較不划算，這部分還需突破。

潘孟安：我們自己吃爆

徐英忠說，蓮霧以內銷為主，外銷主要走高檔路線，雖然中國通路受阻，還有其他國家可以外銷，影響程度不會特別嚴重，如果再加強研發加工製品，就不怕中國抵制。

至於多位縣市長昨則為台灣農民打氣。屏東縣是全台生產蓮霧最多的縣份，縣長潘孟安說「我們自己吃爆」，不怕中國不進口。

鄭文燦、侯友宜齊喊助內銷

桃園市長鄭文燦昨日出席「史明文物展」開幕，受訪時表示，台灣要挺自己的果農，將在桃園發起民眾與企業認購，同時整合農會的銷售據點，搭配振興五倍券，幫忙銷售釋迦跟蓮霧。

新北市長侯友宜也說，身為台灣的一份子，釋迦、蓮霧被中國禁止進口，大家要團結一致協助內銷，新北市會帶頭與台東、屏東一起努力。他也呼籲農委會要扮演積極角色，幫農民找出路，不能老是一味拿錢補貼。

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