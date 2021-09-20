卡我農產》蔡批中突襲 要幫農民討公道

國內釋迦、蓮霧產量及外銷情形

2021/09/20 05:30

〔記者楊淳卉、林良昇、陳鈺馥、呂伊萱、謝君臨、王俊忠、羅欣貞、李立法／綜合報導〕中國海關總署昨日突然通報，自九月二十日起，禁止台灣釋迦和蓮霧輸入，蔡英文總統昨晚嚴厲譴責表示，中國片面違反國際貿易規範，不是第一次，這種突襲手段，不是為了正常的貿易考量，政府會循各種管道，幫農民討回公道。

蔡英文在臉書表示，中國片面違反國際貿易規範並不是第一次。今年二月的鳳梨事件，大家記憶猶新，這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種作法，都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？

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蔡表示，先前為了幫助鳳梨產銷，政府透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力。經過大家齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，一到八月的外銷量扣除中國後，還比去年同期增加五六六％。

蔡指出，面對這次中國突襲，她已請農委會主委陳吉仲，務必讓農民受到的衝擊降到最低。請大家放心，面對不合理的政治、市場干預，政府一定會挺農民到底，循各種管道，幫農民討回公道。她也要呼籲朝野政黨，一定要一致對外。

副總統賴清德昨在臉書呼籲國人「一起當農民的後盾」；行政院長蘇貞昌也在臉書說，政府會拿出對策，全力保障農民生計。

陸委會昨表示，中國「說斷就斷」的無理作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，傷害台灣農民及相關業者，希望兩岸雙方能儘速進行溝通。

外交部長吳釗燮則在推特批評，中國「將貿易武器化」，「還想加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），是在開玩笑嗎？」

國民黨籲 通過雙邊談判化解爭端

國民黨昨表示，希望政府採取具體行動解決問題，派專家組團前往大陸，釐清事實，通過雙邊談判化解爭端，不要讓愛農民流於口號。

多位民進黨立委則指責中國以政治因素打壓台灣農業。莊瑞雄批評，羅織罪名在台灣農民頭上，這很顯然是以農圍政、以商謀統的卑劣手法。

立委批中國 以農圍政、以商謀統

鍾佳濱要求農委會提出因應措施，並籲請國人多消費；政府也應強化產銷，避免類似事件重演。周春米則拿出農委會數據指出，目前台灣生鮮水果的外銷市場，已有分散到其他市場的趨勢。

王美惠、林俊憲說，台灣水果出口到全世界，似乎只有中國最「厲害」，總是能驗出各式各樣的問題，究竟是真有農產品的問題還是政治因素？「這答案大家都了然於心。」

蔡英文在臉書表示，中國片面違反國際貿易規範並不是第一次。（取自臉書）

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