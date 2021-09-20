江暗批朱操作亡黨棄保 朱稱縣市長盼黨走中道

2021/09/20 05:30

〔記者林良昇、許國楨、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨主席選舉進入最後黃金週，多位國民黨縣市長近期表態力挺候選人朱立倫，醞釀「棄江保朱」氛圍，未來甚至不排除有更多縣市長、民代表態。現任主席江啟臣陣營批判，朱營散佈「亡黨感」塑造黨內對立，江啟臣才是最安心選擇。

國民黨主席選舉進入最後階段，候選人張亞中逆勢殺出，打破「朱江對決」格局，讓藍營陷入「張亞中現象」的焦慮。國民黨雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴等地方首長公開表態支持朱立倫，連以往被視為是挺江大將的立委林為洲也高調表態挺朱。

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朱立倫昨在台中回應，他堅持不能讓國民黨變「小綠」或「紅統」，現在很多縣市長希望國民黨走主流、中道、穩健的路線，「希望讓有經驗的朱立倫來帶領國民黨」，只有打贏二○二二年選戰，才有機會贏回二○二四總統大選。

江啟臣則在臉書貼出他與台中市長盧秀燕的合照。江昨在政見會後指出，他前兩天送盧「戰鬥到底」口罩，盧則回送他捷運套卡，「祝我一路暢通、快速抵達」，「市長提到全力支持」；盧秀燕對此表示，「沒有回應」。

張亞中與卓伯源昨對相關縣市長表態一事表示尊重。 不過，藍營內部「棄江保朱」氛圍逐漸醞釀，知情人士透露，未來還會有不少民代和地方首長陸續表態。據指出，北台灣一位黨務幹部甚至在黨內場合直言，若張亞中當主席，連某位被看好的直轄市長人選在二○二二年都選不上，盼黨魁選舉集中選票投朱立倫。

江啟臣則直球對決「棄保說」，強調黨內民主就是黨員作主，一面喊團結，一面又操作棄保，連自己都沒自信，贏了主席要如何與民進黨作戰？此時此刻操作亡黨、棄保，才是真正的亡黨亂源。江陣營指出，選江啟臣沒有退黨潮，不會陷入內鬥，這才是國民黨能往上走唯一的選擇。

朱陣營則否認有操作「棄江保朱」，強調地方首長和民代的表態是擔心「張亞中現象」，顯示國民黨基層真實的焦慮。

朱營︰最後一週與張直球對決

朱營人士坦言，張亞中在北台灣有一定影響力，黨員支持度甚至在台北市領先朱立倫十％，整體支持度朱、張兩人更在誤差範圍，張的威脅不容小覷，是國民黨危機；朱在最後一週會直球對決，強攻張的論述在台灣社會不可行。

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