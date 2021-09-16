竹竹合併 56.5％新竹人支持

新竹縣市合併民調

2021/09/16 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕「大新竹合併升格」議題在新竹地區引發熱議，根據綠黨昨天公開的民調結果，有五十六．五％新竹縣市民眾明確表態支持合併升格，且不分政黨傾向皆呈現過半數支持，但對竹竹苗合併，不同意民眾高達七十一．六％。

綠黨表示，根據民調結果，民進黨支持者有七十四．二％支持合併升格，國民黨支持者亦有五十二．九％對此議題表示支持，另外台灣民眾黨與時代力量的支持者中，也分別有五十六．六％與六十五．三％支持。可見大新竹合併升格對新竹民眾，已是長久潛伏人心的集體需要。

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7成反對竹竹苗合併

綠黨指出，民調結果也顯示，新竹縣市民眾對於升格列車是否納入苗栗縣，幾乎是一面倒的反對，當被問到有人提出苗栗縣應該與新竹縣市一起升格時，有高達七十一．六％的新竹縣市民眾不同意，僅有二十．三五％的新竹人願意和苗栗縣併在一起。

綠黨表示，民調發現，即便是新竹縣市的客家族群，同樣有六十九．六％不願意接納苗栗縣，如果中央或地方政治人物意圖將「竹竹苗」送作堆，首先可能會面對新竹縣市民意的反彈。

這份民調是綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁和竹北市民代表陳冠宇委託山水民調，對設籍新竹縣市二十歲以上民眾以電話調查，時間為九月十日至九月十四日，共完成一六一四份有效樣本，在九十五％信心水準下，抽樣誤差在正負二．四四個百分點內。

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