阿富汗撤軍引發盟友憂慮》布林肯重申：履行對台承諾

2021/09/15 05:30

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國國務卿布林肯十三日出席國會聽證會,被問及美國是否願意盡可能支持、捍衛烏克蘭和台灣?布林肯回應,美國會履行對「兩國」(both countries)的承諾,包含在「台灣關係法」下對台灣的承諾。

布林肯於美東時間九月十三日視訊出席聯邦眾議院首場阿富汗撤軍究責聽證會,布林肯是唯一列席作證的政府官員。議員們除了追究哪任政府該為阿富汗撤軍混亂負責,部分議員也關切美國撤軍過程引發盟友憂慮。

眾議員費茲派翠克 訪烏後將訪台

關切美是否全力助兩國抵禦俄中

共和黨眾議員費茲派翠克說,他兩天前剛從烏克蘭回來,下一站將訪問台灣,在目睹美國撤離阿富汗的行動後,「這些人怕得要死」,詢問布林肯是否能承諾政府會盡一切力量,支持抵禦俄羅斯侵略的烏克蘭,以及防範中國進犯的台灣?

布林肯回應說,美國會履行對兩國的承諾(we stand by our commitments to both countries),包含在「台灣關係法」下對台灣的承諾。針對中國官媒利用美國撤軍對台灣人大打心理戰,布林肯則表示,中國最想看到的就是美國再次派軍進入阿富汗,未來五年、十年乃至二十年持續深陷戰爭泥淖,「這麼做極度不符美方戰略利益,卻對中國十分有利」。他說,撤軍阿富汗後,美國處於一個更有利位置,能更好面對當前挑戰和威脅。

外交部發言人歐江安昨表示,拜登政府已多次強調對台灣支持堅若磐石,美方並以實際行動持續力挺台灣。政府將堅定不移地提升自衛能力,捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式,並透過深化台美及區域國家合作,維護台海和平,為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。

