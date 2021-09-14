我駐美處擬正名 中嗆聲︰已向美嚴正交涉

2021/09/14 05:30

〔記者陳鈺馥、蘇永耀、姚介修／綜合報導〕美國金融時報近日揭露，美國政府正慎重考慮將台灣在美代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。中國外交部發言人趙立堅昨日嗆聲，中方已就有關動向，向美方提出嚴正交涉，不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」。涉外人士指出，外媒揭露相關訊息後，更名一事趨向複雜，可預見北京勢必強力阻攔，華府如何接招，已成美中交鋒的觀察指標。

涉外人士︰更名複雜化 美中交鋒

外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等一行人，在美國結束台美高層對談（又稱「特殊管道對談」Special Channel）及軍事安全會議「蒙特瑞會談」等行程後，也於昨日傍晚返抵國門；返美安排相關訪問行程的美國在台協會處長孫曉雅，則搭乘不同班機於昨傍晚抵台。

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外媒指顧立雄和吳釗燮此行，是拜登政府首次與台灣進行高層級面對面，涉外人士指出，台美之間早存在各種層次的溝通管道，顧立雄掌國安會，也需要建立與拜登政府的聯繫人脈。但外媒稱兩人赴美是為了討論代表處更名，恐怕窄化了台美溝通議題的層次與範疇。

趙立堅昨在例行記者會指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方在「中美建交公報」中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅提及，九月十日中美元首通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向，向美方提出嚴正交涉。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

趙立堅稱，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

對此，民進黨立委張廖萬堅受訪表示，駐美代表處原本就應該以「台灣」命名，用「駐美國台北經濟文化代表處」其實是一種矮化，與出國參賽用「中華台北」一樣，都是矮化台灣。

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