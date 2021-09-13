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    新住民發展基金僅適用外配 陸委會籲納港移民

    陸委會已向政院建議，可以檢討放寬新住民發展基金，納入香港移民。（路透檔案照）

    陸委會已向政院建議，可以檢討放寬新住民發展基金，納入香港移民。（路透檔案照）

    2021/09/13 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港因國安法爆發移民潮，今年一至六月香港居民來台居留人數四六九七人，較去年同期大增四十八．六％，香港移民成為移入台灣人口大宗。據悉，陸委會已向政院建議，可以檢討放寬新住民發展基金，納入香港移民；港人團體呼籲，「港裔台灣人」也是新住民，不應被排除在外。

    港團：「港裔台灣人」也是新住民

    據了解，內政部主管的新住民發展基金每年預算逾五億元，其推動的新住民照顧輔導工作，現行適用對象只侷限於與國人結婚的外籍配偶，含外配、中配及港澳籍配偶，及婚生子女還有共同生活家屬，未納入以其他事由來台的香港移民。

    據悉，陸委會已向政院建議，早期台灣移民以婚姻移民為主，但隨著時空環境變遷，以就學、就業、投資其他事由移民台灣者逐漸增加。若考慮會超過基金可能負擔範圍，可優先檢討放寬基金適用對象涵蓋到已定居入籍成為我國國民者。內政部則持反對意見，指「交流辦」可提供港人照顧，其他事由移民應由各主管機關依權責處理。

    陸委會內部評估，移居來台港人盼能在台安居樂業，但實務上面臨法規不同及融入台灣社會等問題。

    在心理層面，香港情勢惡化後，港人心理上受到極大的壓迫及恐懼，移居台灣後亟待輔導與協助；語言文化層面，香港以廣東話為主，在台的語言表達仍存有障礙。檢討放寬新住民發展基金的適用對象，可協助港人早日適應及融入台灣社會。

    且依「新住民發展基金收支及運用辦法」第一條規定，基金目的主要是為協助新住民適應台灣社會，不論以何種事由移民來台，不應被排除在外。

    民進黨立委王美惠呼籲，政府應檢討放寬基金適用對象範圍，所有認同台灣的新住民、香港移民、外籍配偶應一視同仁照顧，才能彰顯政府「撐香港」的決心；民進黨立委林楚茵建議，應全盤檢討整個香港定位及移民政策。

    台灣香港協會理事長桑普說，在台灣的香港移民約十萬人，每年以一萬多人增加，認同台灣就是「港裔台灣人」，在完全融入台灣社會之前，應享有新住民的同等待遇。

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