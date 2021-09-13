自由日日shoot》保存戰力拖不得 阿公級抗炸機堡快升級！

空軍台中、台東基地整建案比較

2021/09/13 05:30

使用逾一甲子 幾無抗炸及防鏽保護力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今實施「漢光卅七號」實兵演訓，驗證戰力保存及聯合防空能力。不過，因應中共飛彈威脅，國軍欲普建高抗炸係數機堡，落實「一機一庫」目標已逾廿年，卻礙於預算有限，僅台中清泉崗基地、台東志航基地等啟動更新工作。立法院去年曾做出決議，直指我國其餘基地機棚、機庫已使用逾一甲子，幾無抗炸及防鏽保護力，監察院更曾就此二度向國防部提出糾正。

「一機一庫」 僅台中、台東基地啟動更新

根據國軍既有想定，若偵獲中共飛彈打擊的跡象，空軍駐紮於西部的戰機將轉場至花蓮佳山基地、台東志航基地等洞庫戰力保存，並伺機對敵反擊。為強化空軍基地防護能力，空軍自二○二○年至二○二六年編列四十三．九億餘元預算，盼配合「一機一庫」政策，於台中清泉崗基地興建卅六座高抗炸係數防護機庫，保有對敵聯合制壓、截擊及國土防衛作戰兵力。

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另外，空軍配合新購六十六架F-16V block70戰機接裝，亦於二○二一年至二○二六年編列卅三．二億餘元預算，執行「台東基地設施興建工程案」，盼強化東南空域空防、滿足部隊需求。據了解，新式機庫具備約三千三百磅抗炸能力，較抗炸能力約一千磅的現有機庫優異。

國防部礙於經費遲未落實 監院曾二度糾正

不過，縱使國軍現有三百餘架戰機，皆有機庫、機棚可使用，不至於「無家可歸」，但國防部推動強化版「一機一庫」政策並不順遂。國軍曾於一九九九年至二○○四年編列近六十億元預算，執行新式機庫構建工作，後來卻因故停擺。監察院曾於二○一○年、二○一五年針對國軍「一機一庫」案未能落實，二度提案糾正。

對於「一機一庫」政策遲無法落實，國防部二○一五年回應監察院糾正時坦言，因國防預算有限，國軍將依「移緩濟急」原則，就預算裕度及財力可供給狀況，於後續年度檢討納案執行。

立法院外交及國防委員會去年也做出決議，直言國軍除了清泉崗基地新建抗炸機堡以外，其餘均為六十餘年前建造或僅興建簡易機棚，「幾無抗炸及防鏽防護力」，呼籲軍方依照作戰需求興建防護機庫、防護門、環控設施等設備。國防部對此回應，刻正通盤檢討各主力戰機基地的現有機庫、機堡抗炸規格提升事宜，維持國防政策一致性。

我國不少基地機棚、機庫已使用逾一甲子，幾無抗炸及防鏽保護力。（資料照）

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