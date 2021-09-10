焦點評論》蔣氏銅像存廢

中正廟每天儀隊交接的演出其實可以保留，當做觀光賣點，但是整個儀式應該移到自由廣場的入口牌樓前來進行，彰顯捍衛自由的表達。（中央社）

2021/09/10 05:30

記者鄒景雯／特稿

行政院促轉會最近公布中正紀念堂轉型方案，主張將移除蔣介石銅像，列為首要項目，引起了正反意見的討論，其實，保存威權遺跡的本身，是提供歷史記憶，促進歷史反省的重要載體。使其消失，未必即是轉型正義的唯一選項，端視我們的社會是否時刻保有充分歷史學習的認知與行動。

基於對台灣人一路走來總是在現實處境下尋求創造新途的信心，中正廟的用途確實應該更活化，至於那座銅像如果繼續保留，我們絕對有能力使之成為最佳的教育現場。

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事實上，中正廟的轉型，早在二○○七年已經做過初步啟動，當時牌樓上，原本是「大中至正」，陳水扁總統下令移除，改為「自由廣場」，時隔十四年後，促轉會要進一步探討中正廟的問題，格局應該更宏遠，不僅僅是在圖騰層次建立象徵意義而已。因為，中正廟之所以成為台灣威權時代的總代表建築，正因為它是以帝王陵墓的規格，為蔣介石所打造，其存在，正是記錄台灣曾經走過獨裁歲月的活字典，既然如此，蔣氏銅像做為中正廟的核心，這代人怎麼可以反而湮滅物證呢？

台灣民主化以來，拆除蔣介石銅像的行動，早就在大家的生活中不斷的進行，包括從機關、學校、街頭，所有日常的周遭，「去蔣化」的儀式性工作，業已完成。僅僅保留中正廟裡面的蔣氏銅像，就如同我們沒有拆掉清國時代的北門，日本時期的台灣總督府，是一樣的道理。前者已經成為古蹟，後者是總統府，現在的最高權力中心，可見過去的已經過去，它仍是台灣的一部分；在這些既有的基礎上，如果我們有意識的去分辨，不僅可以穿梭在台灣的不同世紀，發現各個脈絡的殘餘與並存，更可以累積出台灣更多元民主的未來。

不過，不移除這座應該是最高聳的蔣氏銅像，要使其回歸歷史的一部分，而不淪為威權崇拜，當然要有配套，最起碼該調整的就是：每天衛兵交接的演出其實可以保留，當做觀光賣點，但是整個儀式應該移到自由廣場的入口牌樓前來進行，彰顯捍衛自由的表達，而不是過往一向從巨大的銅門走出，在銅像前操演，形同「守墓兵」的不佳安排。

按照程序，促轉會提出建議方案後，接續將展開法制面的檢討，才會提交到行政院定奪；與其日後被打回票，增生無謂的延宕，促轉會現階段很有必要聆聽異議，多做社會對話，先周延決策，才有助於達致國民共同信守的轉型共識。

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