中正紀念堂轉型 蔣萬安：勿製造社會對立

行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安批評，促轉會在疫情期間政治操作，轉移焦點，製造社會對立跟仇恨，他無法認同。（記者張嘉明攝）

2021/09/10 05:30

〔記者林良昇、施曉光、楊心慧／台北報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」規劃構想，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安批評，促轉會在疫情期間政治操作，轉移焦點，製造社會對立跟仇恨，他無法認同。

蔣萬安昨出席中廣董事長趙少康成立「戰鬥藍」記者會，他受訪時指出，促轉會目前最迫切要做的事情是，返還給受難者和家屬被國家依照不法有罪判決所沒收的財產，因為他們年事已高也逐漸凋零。他質疑，既然促轉會已撤銷上千件不法有罪判決，依法就應同時即刻返還相關財產，這麼迫切的事為何遲至今日都不做？

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蔣萬安認為，中正紀念堂未來規劃應跟社會各界充分溝通跟對話，還原歷史真相，形成最大的共識才能撫平歷史傷痕。促轉會作法只是製造更大社會對立跟仇恨，無助於社會的和解，他實在無法認同。

趙少康提議 改成蔣介石反共園區

趙少康則提議，可以將中正紀念堂改成蔣介石反共園區，因為蔣介石最反共，一生從來沒有改變過。

國民黨主席江啟臣昨接受廣播專訪時，痛批促轉會作法粗暴。他並向民眾黨主席柯文哲主政的台北市政府喊話，指中正紀念堂還有文史保護的問題，北市府可以幫忙做一點事情，而最直接的作法就是從文史保護的角度，設法暫停這樣的「胡搞瞎搞」。

柯文哲對此則引用領導團結工聯推翻共黨的華勒沙（Lech Walesa）說法，指轉型正義有三件事：「解決現在問題」、「避免以後再發生」、「追究過去的責任」，但順序要對，如果把最後的「追究過去的責任」拿到第一順位，一定會產生很多反作用力。

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