中正紀念堂轉型 台灣社：須去除威權崇拜

台灣社社長李川信表示，中正紀念堂若不轉型，威權崇拜將一直存在，不利台灣民主發展，銅像應移至慈湖公園放置，不能再高居廟堂。（中央社）

2021/09/10 05:30

〔記者陳鈺馥、簡惠茹／台北報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，規劃改成「反省威權歷史公園」，並移除大廳內蔣介石銅像。國民黨主席江啟臣強烈反對，並向台北市長柯文哲喊話設法阻止；對此，台灣社社長李川信昨受訪表示，中正紀念堂若不轉型，威權崇拜將一直存在，不利台灣民主發展，銅像應移至慈湖公園放置。

銅像應移至慈湖 不能再高居廟堂

李川信指出，支持促轉會規劃，清除威權象徵有「促進轉型正義條例」法源依據，政府應依法行政，盡快移除威權象徵。台灣歷經長年威權統治，若不進行轉型正義，威權崇拜、黨國遺毒就會一直存在，不利台灣民主化的發展，也很難教育下一代。

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「國家必須做出一個定位！」李川信提醒，如果中正紀念堂不轉型，繼續紀念威權獨裁者、殺人魔王，下一代很難分辨什麼是威權，因為銅像在堂廳之上就是一個尊榮，無形中會複製威權崇拜，中正紀念堂不進行轉型，轉型正義後續會更難推動，台灣民主化很難向前進。

李川信建議，中正紀念堂的蔣介石銅像可以搬到大溪的慈湖公園放置，不能再高居廟堂。三軍儀隊應退出中正紀念堂，國家不該花公帑要軍人供奉獨裁者，西班牙已將獨裁者佛朗哥的雕像拆除，並移走遺骸不再供人紀念，台灣可援引借鏡。

民進黨立委范雲昨也肯定促轉會發布的「中正紀念堂園區轉型方案」，是踏出了一大步，接下來討論中正紀念堂轉型，是台灣社會面對歷史的機會，當社會達成共識，去除全台灣最大的一個實體威權象徵自然水到渠成。

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