挺大新竹合併升格 青年民代下鄉宣講

新竹縣市多位年輕世代民意代表，昨在頭前溪畔召開記者會，支持大新竹合併升格為「台灣第七都」。（記者蔡彰盛攝）

2021/09/10 05:30

發起「一週一鄉鎮」說明會 爭取民意支持

〔記者蔡彰盛、洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅倡議「大新竹合併升格」，連新竹縣長楊文科也認同，新竹縣市多位年輕世代的民代昨在頭前溪畔召開記者會，支持大新竹升格為「台灣第七都」，並宣布發起「一週一鄉鎮」宣講活動，爭取民意支持。

升格第七都 基層早有合併主張

民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、施乃如、鄭美娟、劉康彥，民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹，綠黨新竹市議員劉崇顯、縣議員余筱菁、竹北市民代表陳冠宇，民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、峨眉鄉前鄉代黎侑昌等人一字排開，手舉「合併升格、新竹先行」手板表達支持。

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他們一致表示，新竹縣市是鑽石級的戰略城市，每年為國家創造一千九百廿億的稅收，統籌分配稅款的分配卻長期受限，資源排名全國倒數，為了吸引優秀人才進駐，國家級的半導體產業需要再升級，縣民、市民也絕對有資格享有更優質的生活環境。

李妍慧指出，以竹科為中心的大新竹生活圈早已成形，基層也一直有大新竹合併的主張，期盼透過合併升格，提高地方治理效能；她強調，是站在新竹的未來而支持，盼中央傾聽民意，推動新竹向前進步的力量。

余筱菁說，新竹縣市的城市治理息息相關，像「大新竹輕軌」等交通建設、垃圾處理、喝好水等環境議題，或都市發展、醫療資源分配、防疫工作，都需要更系統性解決。

園區人期待升格 改善大眾運輸

曾任職竹科的劉崇顯表示，園區人都期待升格後，通盤規劃改善城市的生活環境，例如更有效率的大眾運輸系統，讓大家免於通勤壅塞的困擾，盼各界團結努力，共同為大新竹生活圈的願景打拚。

陳建名強調，竹科同業公會秘書長張致遠已公開支持升格，竹科產值超過一兆，佔國家總體GDP的五％，是台灣經濟成長的重要引擎，近年新竹市政府與中央合作推動「竹科Ｘ基地」讓產業再升級，若縣市合併升格，透過資源挹注，將帶來人口和人才紅利。

彭瑞德表示，林智堅大膽拋出合併升格議題，引起新竹縣鄉親極大回響，盼藉此爭取更多資源，拉近城鄉差距、打破交通困境，解決偏鄉經費缺乏；蔡蕥鍹則說，唯有合併升格，才能打破舊有結構，帶來新政治新文化。

楊文科邀集竹竹苗三縣市首長、議長、立委，十一日就升格議題召開座談會，林智堅昨表示，因收到公文的時間太晚，加上另有拜訪行程，他不會出席座談會，但他和楊文科目標一致，大家分進合擊是好事。

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