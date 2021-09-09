國民黨主席選舉》江啟臣：台灣不能成為棋子 朱立倫：國民黨才最愛台灣

國民黨中常會昨舉行黨主席選舉候選人參選理念及抱負說明會，候選人朱立倫（左圖）、江啟臣（右圖）會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/09 05:30

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨舉行黨主席選舉候選人參選理念及抱負說明會，候選人江啟臣在答覆「中常會共同提問」議題時強調，台灣絕對不能成為美中關係的籌碼與棋子，民進黨由於只選一邊站，才會造成台灣兵凶戰危的情形。

江啟臣指出，有關美、中、台三邊問題，歷史上有很多教訓，國與國之間的關係沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。他強調，台灣絕對不是阿富汗，但「美國還是美國」，對於美國而言，能否守住台灣，關乎美國的霸權地位，台灣絕不能成為籌碼與棋子。

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江啟臣強調，去年全代會通過「以中華民國為基礎的九二共識，就是原汁原味的九二共識」，他主張未來兩岸應該破冰互訪，全面恢復交流與對話，在台灣內部則要恢復中華文化的歷史教育，因為傳統的教育認知過去已經被民進黨改變。

候選人朱立倫則在說明會反駁另位候選人張亞中質疑他是「美國線民」。朱立倫表示，美國在台協會（AIT）處長也會找其他立委、縣市長，如果這樣就是美國線民，那全台灣的立委、縣市長都是線民。他強調「謠言止於智者」，黨內同志互相攻擊、扣帽子真的大可不必。

朱立倫也質疑網路上支持張亞中兩岸論述的發言是「反串藍」，是網軍的反串，甚至可能來自對手，就是希望國民黨越走越偏，越極端越好，這樣國民黨就會被社會淘汰，民進黨就躺著選。

朱立倫指出，他每天跑基層，不是在選黨主席，而是當成一場社會運動。他說，國民黨要走出同溫層，告訴社會大眾真正捍衛中華民國、愛台灣的是國民黨，國民黨不走偏鋒，誰要是傷害台灣，國民黨一定和年輕人站在一起抵抗。

對於朱立倫的回應，張亞中受訪時則呼籲朱不要迴避問題，如果被AIT處長找過的都是線民，為什麼只有朱出現在「維基解密」裡？

另一位黨主席候選人卓伯源則指出，國民黨是剛性政黨，但為順應民主潮流，國民黨應該被改造為柔性政黨，權力由下而上，他並主張國民黨應該免繳黨費，採黨員自由樂捐，各縣市黨部及鄉鎮區黨部主委改由黨員直選。

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