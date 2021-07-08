布林肯與新疆拘留營倖存者視訊

2021/07/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿布林肯六日透過視訊方式，會見七名曾被關押在中國新疆維吾爾自治區拘留營的維吾爾人，聽取他們訴說自己的經歷，並就如何最有效地向中國政府施壓，制止北京對穆斯林少數族群的「種族滅絕」，諮詢他們的意見。國務院官員警告，美國可能會實施新的制裁措施。布林肯同日也向在印度過八十六歲生日的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛祝壽。

國務院嗆中實施新制裁

美國國務院發言人普萊斯發表聲明指出，布林肯與七名倖存者、維權人士，以及目前被關押在新疆拘留營者的親屬會面，聽取他們的經歷，以及維吾爾人社群當前的處境，此舉是展現美國的承諾，敦促中國停止對維吾爾族和其他少數族裔及宗教少數群體成員，持續犯下危害人道罪和種族滅絕罪行。

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普萊斯說：「美國將持續把人權置於我們對中國政策的首要位置，也會支持維權人士、倖存者和受害者家屬勇敢發聲，對抗這些暴行。」「我們將利用其他工具，向對發生在那裡的事情負有責任的官員究責。」

英國主要反對黨工黨六日也促請內閣各部大臣和王室成員，除非中國允許聯合國針對侵犯新疆人權指控進行調查，否則應該「冷處理」明年在北京舉行的冬季奧運會。

工黨外交事務發言人南迪和文化事務發言人史蒂文斯表示，若聯合國未能在九月十四日、第七十六屆大會開幕前，獲得中國允許前往新疆調查，英國就不應該派出官員、王室成員或其他高層代表，參與北京冬奧的任何公務活動和典禮，以免冬奧淪為中國政府的公關秀。

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