德駐台代表︰助台購BNT 尚未成功

德國駐台代表王子陶表示，台灣購買疫苗的過程遇到阻礙，德政府身為公部門不涉入談判，但也並非袖手旁觀。（資料照）

2021/07/08 05:30

〔政治中心／綜合報導〕德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）即將離任，對於台灣洽購輝瑞／BNT疫苗困難重重一事，王子陶在媒體訪問中直言，台灣購買疫苗的過程遇到阻礙，德國政府身為公部門不涉入談判，但也並非袖手旁觀；德國政府盼疫苗交易不受政治力干擾，數次說服各方坐下來談，到目前為止，BNT相關談判仍在進行中，「我們還沒成功」。

澄清德非袖手旁觀

王子陶昨在中央社專訪中，罕見公開觸及台灣在洽購BNT疫苗受阻一事。王子陶說，德國政府希望疫苗交易不受任何政治外力干擾，盼能促成公平交易，這也是德國政府出手協助台灣獲得疫苗因素之一。不過，身為公部門，德國政府不涉入談判過程，僅能數次試著說服相關各方坐下來討論，甚至達成協議。

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台灣與BNT的疫苗採購談判持續擱置，在本土疫情於五月中旬爆發後，引起輿論批評德方袖手旁觀，為此，王子陶六月初時罕見發布臉書發文澄清，強調德國政府已努力促成相關談判。王子陶說，當時社群媒體及輿論認為德國政府坐視不管，「我們面臨排山倒海的不滿」，但德國政府並非無視台灣需求，反而積極協助解決台灣疫苗短缺窘境，數次試圖說服相關各方坐下來談，「我覺得有必要做些什麼來反駁」。

王子陶表示，德國政府後來了解相關談判涉及多方，且談判過程恐怕存有誤解。此外，疫苗應由中國運至台灣，或從德國原廠輸台等細節皆待釐清，要促成BNT與台達成協議並非易事。到目前為止，BNT相關談判仍在進行中，「我們還沒成功」。

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