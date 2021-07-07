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    中美洲銀行在台辦事處開張

    中美洲銀行在台國家辦事處營運，我駐中美洲銀行前董事邱偉勝（左起）、現任董事陳長庚及中美洲銀行財務專員翁振源出席。（財政部提供）

    中美洲銀行在台國家辦事處營運，我駐中美洲銀行前董事邱偉勝（左起）、現任董事陳長庚及中美洲銀行財務專員翁振源出席。（財政部提供）

    2021/07/07 05:30

    〔記者鄭琪芳、陳梅英、呂伊萱／台北報導〕中美洲銀行（CABEI）五日宣布，其駐中華民國（台灣）國家辦事處正式成立營運。中美洲銀行表示，這是該組織的重要里程碑，設立辦事處目的是擴大亞洲市場影響力，加強合作並繼續為成員國服務。CABEI是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，台灣也是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個國家。外交部表示誠摯歡迎並申致祝賀。

    今年四月，我國與CABEI以視訊方式共同簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」，由財政部長蘇建榮與CABEI總裁摩西代表簽署。經過兩個月籌備，中美洲銀行在台國家辦事處昨於台北一○一大樓八十三樓正式營運。

    CABEI成立於一九六○年，總部設於宏都拉斯，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展；現有十五個會員國，台灣於一九九二年入會，現為區域外會員國持股最高者。該行理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部長擔任，副理事由中央銀行副總裁擔任。近期針對COVID-19大流行和颶風災情，台灣向中美洲地區提供了二．六億美元的合作資金。

    財政部表示，CABEI在台設國家辦事處，可活絡我國金融市場、強化台灣與中美洲銀行的實質關係，且CABEI將以該辦事處為據點，於亞洲各國推廣該行債券、導入私部門投資中美洲建設、促進與亞洲多邊開發機構合作機會及爭取亞洲國家加入。

    中央銀行也表示，CABEI首度跨區域在台設立國家辦事處，主要著眼於我國金融體系穩定及資本市場發達之優勢；該辦事處將做為台灣與中美洲雙邊商務交流及經貿往來溝通橋樑，有助深化我國與中美洲銀行的合作關係，提升我國國際能見度。

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