狗改不了吃屎
記者鄒景雯／特稿
中國有句諺語，叫做狗改不了吃屎，語出明代有名的章回小說「金瓶梅」，因此話確實是粗，但是有其典故，用以形容一個人劣根性難移，就是不受教的惡習，真是寫實到了極點。昨天，中國國台辦忍不住又在永齡與台積電被政府授權購買德國BNT疫苗上說三道四，不由得讓人直接聯想起此一經典名句。
對於BNT這道題，中國國台辦發言人朱鳳蓮的回答方式，看來是照本宣科，老早就準備好的，是個聽差辦事的檔次；因此，我們不必跟她一般見識，應該直接對應的是：中國政府這總是改不了的「慣性」上；而且這回簡直是迫不及待的掀牌，顯然是急於在正式簽約之前，企圖搶得以上俯下的高地。
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這由國台辦一百多字的發言，可以盡覽無遺，其中，傳達了「一個定性」與「一個立場」。「一個定性」就是，上海復星醫藥集團「擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益」，「也是作為台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方」。換言之，中國把上海復星取得的代理權，定義為這是廣義一個中國的框架，或者是一頂大中華地區的帽子，凡是透過這條路徑取得的商品交易，都是在服膺以上前提，順服中國秩序，才可能達致。過去半年多來，一再強調上海復星是「繞不開」的路子，台灣甭想直通德國，此處所謂的「中國秩序」，自此真相大白。
在前述定性之下，國台辦進而毫不掩飾的表明了「一個立場」，也就是「島內有意願的縣市、民間機構和企業等，可以依照正常商業規則向上海復星洽購疫苗」，由對岸的這個公開點名，印證了最近這段時間，台灣內部不斷出現要求政府比照授權以購BNT疫苗的表態，似乎是圖窮匕見。民間團體不識中共政權的險惡，可以暫且不論，倒是國民黨主席江啟臣日前聯合若干國民黨執政縣市，給總統府的一封公開信，無識至此，可以說已是跳到黃河也洗不清。
其實，國台辦的一個定性與一個立場，完全符合中國共產黨敵我鬥爭的敘事模式。在文明國家，大家都知道有些涉及到做為一個人最基本的底線，是不可以觸碰的，但是中國政府就是置若罔聞，非要跑出來，不惜踐踏一番不可，甚至連一個健康出發、生命本質的人道議題，或者說最低層次只是疫苗購買的商業行為，都不願意放過，可以見得這狗改不了吃屎的情況有多徹底，有多嚴重。
中國國台辦自願舉手招認，說到底，也不是壞事，我們也想看看台灣還有誰會出來幫忙共產黨掛遮羞布？