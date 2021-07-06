中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。（資料照）

2021/07/06 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國有句諺語，叫做狗改不了吃屎，語出明代有名的章回小說「金瓶梅」，因此話確實是粗，但是有其典故，用以形容一個人劣根性難移，就是不受教的惡習，真是寫實到了極點。昨天，中國國台辦忍不住又在永齡與台積電被政府授權購買德國BNT疫苗上說三道四，不由得讓人直接聯想起此一經典名句。

對於BNT這道題，中國國台辦發言人朱鳳蓮的回答方式，看來是照本宣科，老早就準備好的，是個聽差辦事的檔次；因此，我們不必跟她一般見識，應該直接對應的是：中國政府這總是改不了的「慣性」上；而且這回簡直是迫不及待的掀牌，顯然是急於在正式簽約之前，企圖搶得以上俯下的高地。

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這由國台辦一百多字的發言，可以盡覽無遺，其中，傳達了「一個定性」與「一個立場」。「一個定性」就是，上海復星醫藥集團「擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益」，「也是作為台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方」。換言之，中國把上海復星取得的代理權，定義為這是廣義一個中國的框架，或者是一頂大中華地區的帽子，凡是透過這條路徑取得的商品交易，都是在服膺以上前提，順服中國秩序，才可能達致。過去半年多來，一再強調上海復星是「繞不開」的路子，台灣甭想直通德國，此處所謂的「中國秩序」，自此真相大白。

在前述定性之下，國台辦進而毫不掩飾的表明了「一個立場」，也就是「島內有意願的縣市、民間機構和企業等，可以依照正常商業規則向上海復星洽購疫苗」，由對岸的這個公開點名，印證了最近這段時間，台灣內部不斷出現要求政府比照授權以購BNT疫苗的表態，似乎是圖窮匕見。民間團體不識中共政權的險惡，可以暫且不論，倒是國民黨主席江啟臣日前聯合若干國民黨執政縣市，給總統府的一封公開信，無識至此，可以說已是跳到黃河也洗不清。

其實，國台辦的一個定性與一個立場，完全符合中國共產黨敵我鬥爭的敘事模式。在文明國家，大家都知道有些涉及到做為一個人最基本的底線，是不可以觸碰的，但是中國政府就是置若罔聞，非要跑出來，不惜踐踏一番不可，甚至連一個健康出發、生命本質的人道議題，或者說最低層次只是疫苗購買的商業行為，都不願意放過，可以見得這狗改不了吃屎的情況有多徹底，有多嚴重。

中國國台辦自願舉手招認，說到底，也不是壞事，我們也想看看台灣還有誰會出來幫忙共產黨掛遮羞布？

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