國台辦：台灣地區獲BNT 唯一洽購上海復星

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。（資料照）

2021/07/06 05:30

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕外傳鴻海集團創辦人郭台銘、台積電本月二日與上海復星醫藥達成初步協議，共同簽署採購文件，將各自進口五百萬劑BNT疫苗來台；對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。立委痛批，用「台灣地區」矮化國家主權地位，中國處心積慮藉疫苗統戰及打壓台灣。

朱鳳蓮指稱，上海復星醫藥集團早在二○二○年三月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在「中國大陸及港澳台地區」的獨家商業權益。朱鳳蓮提及，作為「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，上海復星有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，島內有意願的縣市、民間機構和企業等可以依照正常商業規則向上海復星醫藥集團洽購疫苗，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗」。

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立委痛批矮化我主權

對此，民進黨立委林楚茵批評，從國台辦說法可知，中國這隻黑手從頭到尾就介入阻擾台灣採購BNT疫苗，刻意對外用「台灣地區」矮化我國家主權，大吃台灣豆腐，藉此宣稱台灣是中國一部分，中國就是只會政治操弄，不顧台灣人生命健康的國家。

民進黨立委王美惠痛批，政府授權給台積電、郭台銘向德國原廠買BNT疫苗，卻被中國拿上海復星代理權矮化我國成「台灣地區」，台灣民眾絕不會同意這樣的做法，政府也不可能承認是「台灣地區」，希望企業能信守承諾進口原廠BNT疫苗，相信郭董不會在有「台灣地區」的文件上簽字，國台辦的說法就是在統戰及打壓台灣。

對於國台辦的相關說法，永齡基金會「沒有回應」。

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