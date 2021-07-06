中共威脅增 學者：我應強化飛彈制海能量

中國近年戰力發展及我方因應作為

2021/07/06 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國持續強化軍事實力，縱使美軍將領對於中國潛在犯台時間點看法不一，但中共「○七五」兩棲攻擊艦在內的新式水面艦，以及宣稱屬於「極音速」飛彈的「東風十七」飛彈陸續服役，對我防衛構成威脅。學者認為，因應中國多點、海空登陸能力，我國應持續強化飛彈制海能量。

軍方官員說，我方對於中共各式新型軍備，包括飛彈、兩棲艦艇甚至航空母艦等，都有所掌握，亦找尋適當應處之道，另也透過演訓、各項改革及軍備研發等精進戰力，能夠確保國家安全。

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美國前印太司令戴維森曾提及，他擔憂中國解放軍攻台威脅可能在六年內發生；美軍印太司令阿基里諾上將稱，中國犯台威脅「比想像中更接近」；美軍參謀首長聯席會議主席密利上將則認為，宣示加速軍事現代化的中國，應該不會在一、二年內犯台。

中國首艘排水量逾四萬噸的「○七五」兩棲攻擊艦「海南號」在今年四月服役，第二艘艦艇預計也將在今年第三季就位，由於該艦艇可搭載將近卅架直升機、可搭載戰車的登陸艇與大量兵力，未來可能對我國在內的第一島鏈及南海國家構成威脅。

另，香港媒體去年十月稱，中共在中國東南沿海部署「東風十七」高超音速（極音速）飛彈，雖性能是否達極音速飛彈等級，尚不得而知，但已引發各界關注。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，共軍除了持續建造「○七五」兩棲攻擊艦，亦籌建排水量約二萬五千噸的「○七一」船塢登陸艦，以及數量龐大的戰車登陸艇，目的在於強化視距外「超地平線」海空登陸，以及多點登陸能力。

蘇紫雲認為，依據美方將領所評估的中共潛在對台威脅時間，以及我國、美國國防部針對中國軍力的評估報告，中國的登陸戰力確實可能在五年之後對我國構成威脅，我方務必做好準備，包括力促「潛艦國造」原型艦研製順利，以及向美國採購四百枚陸射「魚叉飛彈」等，都將大幅提升防衛能力。

根據政府採購公報資訊，國防部在六月十七日公告耗資三百九十億餘元向美採購「飛彈乙批」，據證實，此即為美製陸射魚叉飛彈。另外，海軍司令部也將逐步擴編配備陸射反艦飛彈的「海鋒大隊」規模，指揮官層級也將自上校大隊長提升至少將指揮官。

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