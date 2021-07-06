港版國安法1週年 近11萬港人出走

製表：編譯茅毅

2021/07/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕「港版國安法」於二○二○年六月底生效。據香港入境事務處統計，過去一年，近十萬九千名香港居民遠走他鄉。隨著當地政治環境惡化，過去十天至少有八個泛民主派組織宣布解散，並有泛民人士退出相關組織。

英國牛津大學「移民觀察站」（Migration Observatory）引述英國政府資料表示，港區國安法施行後，最受港人歡迎的移民目的地是加拿大和英國。英國政府的「英國國民（海外）護照」（BNO）簽證新制於一月底生效後，前兩個月約有三萬四千人申請移民英國。香港「明報」報導，該簽證被港人視為最主要的「逃生門」。

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港人移民英國的高峰期為去年八月，兩萬兩千多人遠走他鄉，其次是六月的一萬三六八九人。這些移民向明報表示，由於香港政治環境愈來愈惡劣，才決定提早成行。此外，今年前四個月申請加拿大臨時與永久居留身分的人數約六八○○人。台灣也是遷徙的熱門目的地之一。

旅居加國的港人組成援助團體，提供初來乍到的同胞，從就業到住宿、法律、心理健康，甚至購物、接送等各種協助。例如，「多倫多香港家長會」已協助四十人。

政治環境惡化 泛民政團紛解散

另一方面，去年港區國安法實施前，就有泛民人士或團體退出政壇或宣布解散。香港警方國安處六月搜查香港「蘋果日報」並拘捕多名高層人士後，又再引發新一波退場潮。二○一四年創立、立場激進的教師組織「進步教師同盟」四日宣布停止運作，並刪除其「臉書」專頁的文字和影音。

親泛民的法律界人士組成的「法政匯思」也已解散，官網與臉書專頁亦無法進入；組織成員之一、大律師蘇俊文對此三緘其口。「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）兩名常委，以個人理由退出。

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