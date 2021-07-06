為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    港版國安法1週年 近11萬港人出走

    製表：編譯茅毅

    製表：編譯茅毅

    2021/07/06 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕「港版國安法」於二○二○年六月底生效。據香港入境事務處統計，過去一年，近十萬九千名香港居民遠走他鄉。隨著當地政治環境惡化，過去十天至少有八個泛民主派組織宣布解散，並有泛民人士退出相關組織。

    英國牛津大學「移民觀察站」（Migration Observatory）引述英國政府資料表示，港區國安法施行後，最受港人歡迎的移民目的地是加拿大和英國。英國政府的「英國國民（海外）護照」（BNO）簽證新制於一月底生效後，前兩個月約有三萬四千人申請移民英國。香港「明報」報導，該簽證被港人視為最主要的「逃生門」。

    港人移民英國的高峰期為去年八月，兩萬兩千多人遠走他鄉，其次是六月的一萬三六八九人。這些移民向明報表示，由於香港政治環境愈來愈惡劣，才決定提早成行。此外，今年前四個月申請加拿大臨時與永久居留身分的人數約六八○○人。台灣也是遷徙的熱門目的地之一。

    旅居加國的港人組成援助團體，提供初來乍到的同胞，從就業到住宿、法律、心理健康，甚至購物、接送等各種協助。例如，「多倫多香港家長會」已協助四十人。

    政治環境惡化 泛民政團紛解散

    另一方面，去年港區國安法實施前，就有泛民人士或團體退出政壇或宣布解散。香港警方國安處六月搜查香港「蘋果日報」並拘捕多名高層人士後，又再引發新一波退場潮。二○一四年創立、立場激進的教師組織「進步教師同盟」四日宣布停止運作，並刪除其「臉書」專頁的文字和影音。

    親泛民的法律界人士組成的「法政匯思」也已解散，官網與臉書專頁亦無法進入；組織成員之一、大律師蘇俊文對此三緘其口。「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）兩名常委，以個人理由退出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    柯深夜發文澄清有疫調 批政府放任假消息流竄 網友論戰
    2021/07/05 06:42

    柯深夜發文澄清有疫調 批政府放任假消息流竄 網友論戰

    柯P錄影力挺中天 館長爆粗口罵柯：可憐、沒人緣
    2021/07/05 07:14

    柯P錄影力挺中天 館長爆粗口罵柯：可憐、沒人緣

    縣內每天往返已2000公里 潘孟安：必須站在第一線與鄉親對抗病毒
    2021/07/05 08:44

    縣內每天往返已2000公里 潘孟安：必須站在第一線與鄉親對抗病毒

    台灣過去PCR量能不足？ 林穎孟列時間軸打臉柯、直指卸責
    2021/07/05 09:19

    台灣過去PCR量能不足？ 林穎孟列時間軸打臉柯、直指卸責

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播