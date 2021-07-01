台美TIFA共識 成立多項工作小組密集討論

行政院昨日舉行台美第十一屆TIFA會後記者會。左起為經濟部次長陳正褀、行政院政務委員鄧振中、行政院發言人羅秉成、副總談判代表楊珍妮、衛福部次長薛瑞元。（行政院提供）

2021/07/01 05:30

〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕暌違近五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議昨復談，雙方歷經長達八小時對話，就供應鏈、數位貿易、醫療器材等多達十項議題廣泛深入對談，成果豐碩，雙方同意未來召開若干TIFA工作小組會議，包括農業工作小組、智慧財產權工作小組、技術性貿易障礙工作小組、投資工作小組，以及其他必要的工作層級會議，未來不斷就相關議題討論。

加強關鍵供應鏈安全和韌性

有關台美關切的供應鏈議題，雙方將加強關鍵供應鏈的安全和韌性。美方表示，拜登政府透過與盟友及夥伴合作以確保供應鏈韌性，其中強調與私部門及夥伴合作的重要性，包括台灣。我方則呼籲建立具韌性及安全供應鏈的重要性，並經由標準制定等方面之合作，擴大包含半導體、疫苗生產與代工及電動車等產業的研發、製造與人才培育能量。

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第十一屆TIFA會議昨以視訊舉行，雙方就智慧財產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、環境、勞工及國際合作等十項議題廣泛討論。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會後說明，有關農業議題，雙方同意未來將在TIFA架構下的農業工作小組持續溝通，致力減少貿易障礙，拓展雙方農產品市場。

智慧財產權方面，美方肯定我方在著作權法修正及打擊數位盜版皆有積極進展，並讚賞台灣持續擴大執法成果，且在營業秘密法相關修法後，為企業營運提供更有效保護。

至於環境議題，將確保環境永續發展及探討與貿易相關的氣候變遷議題為雙方共同目標。雙方並同意共同致力打擊野生動物走私及保護海洋哺乳類動物，美方提議雙方建立聯絡窗口。

台美合作打擊強迫勞動問題

此外，美方表示，雙方也共同致力推動以勞工為中心的貿易政策，並致力於打擊全球供應鏈中強迫勞動的問題。為此，雙方同意在TIFA協定下成立一個新的勞工工作小組。

針對重啟TIFA會談，總統蔡英文昨於民進黨線上中常會表示，這是台美貿易對話的重大進展，為未來更深化的經貿合作打下更好的基礎，也為台灣走向國際經貿舞台做好準備。行政院發言人羅秉成也說，這次TIFA會議成果豐碩，寫下台美經貿關係新的一頁。

台美TIFA會議 重要議題與主要共識

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