拒簽一中承諾書 我駐澳門代理處長被迫返台

台灣駐港、澳辦事處因應措施

2021/06/29 05:30

澳府刁難不續發簽證 陳佳鴻孤身回國 剩4人堅守崗位

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澳門特區政府在北京指使下，要求台灣駐澳辦事處官員須簽署「一中承諾書」，駐澳代理處長陳佳鴻拒簽矮化國格文件，遭澳府刁難不續發簽證，他因簽證到期，在六月廿七日被迫返台。對此，陸委會表示，目前駐澳辦仍有四人派駐，會「堅守崗位」維持駐館運作。

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據悉，中共建黨百年將屆，對台政策日益緊縮，港府在五月十八日關閉在台經貿文辦後，澳門跟進於六月十九日暫停在台辦事處運作，就在台灣駐澳代理處長陳佳鴻廿七日回台同一天，原駐台澳辦代理主任林智綺也搭機離台返澳。

在陳佳鴻被迫離開前夕，廿四日下午有一群澳門親共人士赴台駐澳辦事處遞交陳情信抗議，宣稱台灣和香港、澳門一樣，都是中國不可分割的一部分，並指責蔡英文總統拒不承認「九二共識」，破壞兩岸四地人民的正常往來交流，傷害港澳繁榮穩定和「一國兩制」。

兩岸人士表示，澳府從二○一九年起，便要求台駐澳官員須簽「一中承諾書」，否則不發簽證，後來變本加厲連非公務人員也得簽署。原駐澳處長陳雪懷屆齡退休，二○一九年返台後，政府無法派新處長赴澳履新，也是卡在「一中承諾書」，只好向外交部借調原派駐澳門服務組長陳佳鴻為代理處長，如今陳也被迫打包返台。

澳門中聯辦權力高張 不排除逼台撤館

他強調，澳門中聯辦權力已凌駕於澳府之上，不排除未來可能逼台灣撤館；不過，澳門對台經貿一年不到一億美元，若駐澳辦事處撤走，其實對台灣影響不大，反倒台灣每年有一百萬人去澳門賭博，是澳門依賴台灣觀光消費較多。

據了解，目前台駐澳辦事處僅剩四人，其中兩人簽證將分別於今年八月、九月到期，簽證效期最長一人是明年十月卅日，陸委會現已指派其中一人為代理處長，但為避免遭澳共鎖定刁難，將暫時不對外公布；而台駐澳辦事處亦掌握，上週去抗議群眾是受中共指使，拿錢辦事的走路工。

陸委會︰駐處仍維持運作 形勢難樂觀

今後駐澳辦運作是否受影響？陸委會指出，目前我駐澳門辦事處仍有四位派駐人員，均會堅守崗位，維持駐處運作，為在澳國人提供服務。陸委會強調，日前有親中人士至我澳門辦事處陳抗，抹黑我政府，顯示澳門從官方到民間對我方不尊重與不友善，未來形勢亦難樂觀。政府已積極準備應處方案，照顧好國人應有的權益。

台灣駐澳門辦事處代理處長陳佳鴻因拒簽「一中承諾書」，27日簽證到期被迫返台。圖為陳佳鴻在澳門機場隻身一人回國身影。 （記者陳鈺馥翻攝）

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