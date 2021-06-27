慈濟疫苗採購案 蔡英文允積極處理

蔡英文總統昨與證嚴法師視訊通話，保證會積極處理慈濟捐疫苗一事，請疫情指揮中心協助後續作業。（取自蔡英文臉書）

2021/06/27 05:30

總統視訊證嚴法師 並請指揮中心協助相關作業

〔記者李欣芳、王峻祺、楊綿傑／綜合報導〕慈濟基金會申請洽購五百萬劑BNT疫苗捐贈政府出現明顯轉機，慈濟基金會昨發表聲明向總統蔡英文喊話，盼總統同意慈濟比照台積電與鴻海專案獲政府許可方式洽購疫苗。蔡總統隨即透過視訊和慈濟創辦人證嚴法師通話，並請中央疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。指揮中心指揮官陳時中回應說，會與慈濟進一步溝通，看如何進行比較順暢。

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蔡英文明確表示，關於慈濟基金會有意捐贈五百萬劑BNT疫苗，「我跟大家保證，政府一樣會積極處理！」慈濟基金會則對蔡總統的支持與保證表達感恩，希望儘快與政府進行具體討論，早日取得疫苗。

行政院官員昨表示，慈濟的申請案將先由衛福部食藥署審查，評估可行性與性質是否與目前專案相近，未來不排除也以專案方式同意其洽購。不過，行政院日前曾表達慈濟申購五百萬劑BNT疫苗緊急進口，難與台積電及鴻海的專案併案處理。

行政院昨宣布已與台積電、鴻海簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件後，慈濟基金會隨即發表聲明，懇請政府同意慈濟也能獲政府的授權洽購疫苗。

慈濟盼比照台積電、鴻海

慈濟向蔡總統喊話指出，慈濟廿三日所提申請文件，與台積電及永齡基金會（鴻海）循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行，申請案唯有獲蔡總統比照台積電及永齡基金會給予慈濟正式授權，才能圓滿進行，「台灣社會早日解封之希望，有賴蔡英文總統之支持」。

對於慈濟的呼籲，總統隨即與證嚴法師進行視訊通話。蔡英文在臉書表示，她和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

慈濟則表示，證嚴法師感恩政府支持，也向總統說「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭」。

蔡：政府與民間共同努力

對於蔡總統「積極處理」的保證，陳時中回應說，會再跟慈濟溝通，看如何進行比較順暢，當然也必須先檢視相關文件內容，再跟慈濟做進一步的溝通。

蔡英文強調，這個時刻，需要的是攜手克服疫情，在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。

證嚴法師與總統蔡英文昨日下午視訊通話，感恩總統及政府支持慈濟採購疫苗，表示「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭」。（圖由慈濟基金會提供）

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