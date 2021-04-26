賴：台是主權獨立國家 與中互不隸屬

台灣國家聯盟昨主辦「海內外台灣國是會議」，副總統賴清德出席致詞。（記者簡榮豐攝）

2021/04/26 05:30

賴提六項「絕不後悔主張」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕副總統賴清德昨日出席「二○二一海內外台灣國是會議」致詞表示，台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實；台灣前途只有台灣的主人、也就是二千三百萬台灣人有權決定，任何一個人、一個政黨或國家都不能擅自改變，這是咱們不變的主張。

海內外台灣國是會議 蔡也書面致詞

這場會議由台灣國家聯盟主辦，蔡英文總統雖未出席，但發表書面致詞指出，這幾年來，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」；我們將持續善盡區域成員的責任，與各國共同捍衛民主自由，維護印太區域的穩定和平。

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賴清德致詞說，大家也有絕對不後悔的主張，第一是捍衛主權完整「寸土不讓」；第二是維護台灣民主自由人權生活方式「不容侵害」；第三是堅定對台灣人民的承諾，建設國家、發展經濟、造福台灣人民；第四是維持台灣人民對未來前途的選擇權；第五、承諾穩定兩岸和平發展；第六是有責任維護印太和平。

賴清德提及，中國自習近平上任之後，對內實施科技獨裁，對人民進行全面控制，迫害新疆維吾爾族，全面破壞對香港一國兩制的承諾；對外在東海、南海擴充軍武，利用經濟優勢推進「一帶一路」，企圖建立中國影響力，還用戰狼外交引發國際側目。

賴清德指出，中國對台灣採取比以往更強烈舉措，對台灣內部進行統戰分化，並對台灣的國際空間進行壓制，包含奪取邦交國、阻止台灣參加國際組織。

賴強調，習近平不放棄武力併吞台灣，欲對台灣一國兩制，在這種情形下台灣要自立自強，全力支持蔡總統的領導。

此外，民進黨「憲政改革小組」共同召集人、總統府資政姚嘉文演講表示，當年外交部次長楊西崑曾向蔣介石提出，將中華民國改名為「中華台灣共和國」，很早就知道要區別與對岸是不同的國家。

姚嘉文建議，正名制憲是國家正常化的重要過程，現行的「中華民國」名稱與「中華人民共和國」常在國際場域發生混淆，應正名為「台灣共和國」，台灣國家領土可表明為現有領土範圍，使名實相符。

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